Reservas do Liverpool sofrem, mas eliminam o Southampton na Copa da Liga Inglesa

O Liverpool sofreu mais que o esperado para derrotar o Southampton, nesta terça-feira, no Anfield, pela Copa da Liga Inglesa. Um time repleto de reservas escalado pelo técnico Arne Slot venceu por 2 a 1, com direito a gol de Ekitike, aos 40 minutos da etapa final. O atacante francês tirou a camisa para festejar e, como havia recebido um cartão amarelo anteriormente, acabou expulso.

Apesar de não contar com o seu time titular em campo, o Liverpool teve total domínio do jogo, mas só conseguiu abrir o placar aos 43 minutos. E o gol só saiu em uma bobeada do setor defensivo do Southampton. Chiesa aproveitou e só rolou para Isak fazer 1 a 0.

O segundo tempo foi um desafio de ataque contra defesa. O Liverpool teve o controle da partida, mas diminuiu o ritmo. Foi castigado aos 31 minutos, após falha da defesa, que Charles aproveitou para empatar para o Southampton.

O desesperado tomou conta da defesa do Liverpool, que viu próxima a decisão da vaga nos pênaltis. Mas em uma bela jogada, Chiesa mais uma vez fez linda assistência, desta vez para o aproveitamento de Ekitike, que tocou para o fundo do gol, já sem goleiro.

Entusiasmado, o atacante francês correu em direção à torcida e tirou a camisa para festejar, mas acabou sendo expulso, ao receber o segundo cartão amarelo. Apesar de ficar com dez jogadores, o Liverpool não foi mais ameaçado.