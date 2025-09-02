Renato Paiva é demitido do Fortaleza após derrota para o Inter

Renato Paiva deixou a equipe cearense após conquistar apenas uma vitória em 10 jogos. Mateus Lotif / Fortaleza EC / Divulgação

O português Renato Paiva não é mais o técnico do Fortaleza. O clube anunciou a demissão nesta terça-feira (2), dois dias após ser derrotado pelo Inter por 2 a 1, no Beira-Rio. O técnico foi contratado em julho para substituir o argentino Juan Pablo Vojvoda, mas não conseguiu ter um bom desempenho.

Em 10 jogos, o time conquistou apenas uma vitória. Além disso, ocorreram três empates e seis derrotas, incluindo quatro em sequência. O clube cearense não vence há oito jogos.

No Campeonato Brasileiro, o Fortaleza está na 19ª colocação com 15 pontos, sete a menos em relação à primeira equipe fora da zona de rebaixamento. No período, o time também foi eliminado da Libertadores, nas oitavas de final para o Vélez Sarsfield.

Em 2025, Renato Paiva já havia treinado o Botafogo e esteve no Mundial de Clubes, inclusive na vitória histórica diante do PSG por 1 a 0. Contudo, foi eliminado nas oitavas para o Palmeiras e foi demitido na volta ao Brasil.