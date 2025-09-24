Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense e diz: 'Acabou o futebol por causa das redes sociais'

O técnico Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense após a eliminação do time tricolor nas quartas de final da Copa Sul-Americana. A equipe deu adeus à competição após empatar por 1 a 1 com o Lanús, no Maracanã, nesta quarta-feira. Como os cariocas haviam perdido o jogo de ida por 1 a 0, a vaga nas semifinais ficou com os argentinos.

"Entreguei meu pedido de demissão", declarou Renato em entrevista coletiva após a partida. "A partir de agora, outro vai estar aqui. Quero ver se ele vai escalar o time que o torcedor quer ou o time que ele acredita", disse.

O treinador, que foi chamado de "burro" nas arquibancadas, demonstrou incômodo com as críticas da torcida, especialmente com comentários de "espertinhos da internet" falando sobre futebol.

"Eu estou bem vacinado no futebol, sei da minha capacidade. O Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo, estava sendo chamado de burro. Então hoje em dia no futebol nada mais me surpreende. Justamente devido às redes sociais. Todo mundo é treinador, todo mundo opina. Não são todas, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol. E aí quem paga o pato é o treinador, o jogador."

"Eu dei uma entrevista há uns 2 meses e hoje estou repetindo: acabou o futebol por causa das redes sociais. Tanto para o jogador quanto para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Quando ganha tem alguns elogios, quando perde ninguém é bom, todo mundo é ruim. O futebol está caminhando para um caminho que, infelizmente, todos nós estamos perdendo. O futebol está acabando. Está no finalzinho. Essa é minha opinião."

Renato Gaúcho foi anunciado pelo Fluminense em abril deste ano após a demissão de Mano Menezes. Ele comandou o tricolor carioca em 40 jogos, com 21 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O aproveitamento foi de 59%.

Apesar da eliminação na Sul-Americana, título teoricamente mais acessível, o melhor momento de Renato à frente do Fluminense foi em torneios mata-mata. Ele levou o time às semifinais do Mundial de Clubes da Fifa, caindo para o campeão Chelsea, e classificou o time para as semis da Copa do Brasil. Em dezembro, a equipe tricolor decide uma vaga na final com o Vasco.