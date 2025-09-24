Renato Portaluppi pede demissão do Fluminense

Nesta terça-feira (23), o técnico Renato Portaluppi pediu demissão do Fluminense, após cinco meses de atuação no time, conforme o GE.

A decisão foi tomada após o empate com o Lanús por 1 a 1, no Maracanã, resultado que decretou a eliminação tricolor da Sul-Americana. O treinador anunciou a saída do clube na última pergunta da entrevista coletiva.

Renato anunciou demissão ao vivo. MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

"Descansar a cabeça"

Conforme a sua fala, ele pediu demissão antes da chegada na conversa com a imprensa e criticou:

— Eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então a partir de agora, vai estar outro cara aqui, vocês vão fazer as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele.

O ex-técnico enfatizou que sempre fez o melhor possível pelo clube:

— Infelizmente nós saímos hoje de uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro e muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar a cabeça e deixar alguns gênios da internet continuarem falando de futebol, já que entendem para caramba.

"Burro"

Renato foi xingado e chamado de burro pela torcida do Fluminense nos últimos minutos do empate com o Lanús. Durante a coletiva, antes do pedido de demissão, ele fez um desabafo ao ser perguntado sobre as críticas dos torcedores:

— Hoje em dia no futebol nada mais me surpreende. Dentro e fora de campo. Justamente devido às redes sociais. Todo mundo é treinador, todo mundo pega a rede social, opina. Algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada. Não são todas, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol. E aí quem paga o pato é o treinador, quem paga o pato é o jogador.

Leia Mais Após reviravolta, Inter aposta na experiência para sua casamata

"Guerra de críticas"

Para Renato a internet gera impactos negativos no esporte:

— Eu dei uma entrevista há uns dois meses e estou repetindo: acabou o futebol, acabou por causa das redes sociais. Tanto para o jogador quanto para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Quando ganha tem alguns elogios, quando perde ninguém é bom, todo mundo é ruim.

Através das redes sociais o Fluminense confirmou a despedida de Renato Portaluppi.

Números

Renato chegou ao Fluminense no dia 3 de abril deste ano. Desde então, a equipe disputou 40 jogos, com 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. O principal resultado foi a classificação para a semifinal do Mundial de Clubes.