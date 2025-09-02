Relembre todos os brasileiros campeões mundiais de surfe

Gabriel Medina possui três títulos da WSL. Ed Sloane / WSL

A Brazilian Storm não é mais novidade para ninguém. Na noite desta segunda-feira (1º) no Brasil e manhã de terça em Fiji, mais um surfista brasileiro escreveu seu nome na história do surfe do país e mundial.

Aos 29 anos, nascido no Paraná, Yago Dora sagrou-se campeão mundial da World Surf League (WSL) e tornou-se o quinto brasileiro a conquistar o topo na modalidade.

Depois de bater na trave para entrar no WSL Finals em 2024, o surfista crescido em Florianópolis garantiu o primeiro lugar na fase classificatória nesta temporada e conseguiu ser campeão mundial.

Yago junta-se a Gabriel Medina, três vezes, Filipe Toledo, duas vezes, Italo Ferreira e Adriano de Souza, o Mineiro, como os atletas do país campeões mundiais de surfe.

Desde a primeira conquista do Brasil, em 2014, com Medina, os brasileiros só não foram campeões em 2016, 2017 e 2024, todos com o havaiano John John Florence.

Os brasileiros campeões mundiais