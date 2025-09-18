Relembre os Gre-Nais históricos disputados na Semana Farroupilha

Clássico mais recente próximo do 20 de setembro foi disputado em 2020, durante a pandemia. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Foi no 20 de Setembro que o Gre-Nal foi disputado três vezes. O nono mês do ano gosta de um Gre-Nal. Às 17h30min de domingo (21), o clássico entre Inter e Grêmio será disputado pela 42ª vez em setembro. Alguns deles marcantes para a história centenária da rivalidade.

No dia em que se celebra a Revolução Farroupilha, o 20 de setembro, a principal peleia gaudéria acendeu a chama futebolística gaúcha em três confrontos, todos na década de 1970.

O primeiro deles foi o Gre-Nal 195. A vitória do Inter por 2 a 1 aproximou os colorados do bicampeonato estadual. A fase final do Gauchão foi disputada em um decagonal final.

O embate foi válido pela 16ª rodada. Loivo colocou o Grêmio na frente. Valdomiro e Édson Madureira, em chute de longe, viraram. O Inter foi campeão com quatro pontos de vantagem para o Grêmio — à época a vitória valia dois pontos.

Dois anos depois, disputou-se o Gre-Nal 209. O jogo válido pelo Brasileirão teve nova vitória do Inter. Desta vez, com gol de Figueroa. A trinca encerra-se com o clássico 250, em 1979. Outra vez pelo Gauchão, com empate em 1 a 1 no Olímpico.

O jogo encerrou aquela edição do torneio. Além da honra de vencer um clássico, o jogo valia pouco. O Grêmio conquistou o título com rodadas de antecedência. Jorge Leandro abriu a contagem para o time gremista. Jair igualou.

Mas o clássico de domingo, o 448, não será disputado no dia 20. Zero Hora ampliou a pesquisa para jogos na Semana Farroupilha. O critério utilizado foi selecionar duelos jogados três dias antes ou três depois do 20 de setembro. Entre 17 e 23 de setembro, por tanto.

No cenário expandido, a lista aumenta para 14 partidas. São sete vitórias do Grêmio, outras seis do Inter e um empate. Três desses clássicos se destacam. Confira.

Gre-Nal Farroupilha

Lara (de branco) é um ícone gremista. Grêmio / Divulgação / Divulgação

O Gre-Nal Farroupilha foi o de número 45 da história. Disputado em 1935, o clássico recebeu a alcunha por ter sido disputado em 22 de setembro de 1935, dois dias após a comemoração do centenário da Revolução.

A partida decidiu o Citadino daquele ano. A vitória gremista por 2 a 0 marcou a última partida de Eurico Lara no gol do Grêmio. Recomendou-se à lenda tricolor não entrar em campo. Ele sofria de tuberculose e problemas cardíacos. Porém, defender a meta era mais importante.

Lara atuou o primeiro tempo da partida e foi substituído, encerrando uma carreira de 217 partidas pelo clube. Dois meses depois, faleceu. Seu velório arrastou multidões pelas ruas de Porto Alegre.

Maior goleada colorada

Treze anos depois, a festa foi colorada. O Inter aplicou a sua maior goleada em 17 de setembro de 1948, no Gre-Nal 104: 7 a 0. Tempos do Rolo Compressor. E o Inter comprimiu ao máximo o Grêmio, mesmo na Baixada.

O time colorado tinha craques da estirpe de Nena, Alfeu, Tesourinha, Villalba e Carlitos. Villalba marcou quatro vezes. A contagem foi complementada com gols de Roberto e Carlitos, duas vezes.

O mais recente

Desde 2020 o Gre-Nal não era disputado nos arredores do 20 de setembro. Daquela vez, no dia 23, o clássico 427. Tempos de pandemia. Noite de Beira-Rio sem torcida em jogo pela Libertadores.

Um gol de Pepê de aos 28 minutos do segundo tempo decidiu o 1 a 0 para o Grêmio. Com o resultado, os dois times ficaram com sete pontos na classificação.

