Relembre o que Anderson, ex-dupla Gre-Nal e com ordem de prisão, fez após a aposentadoria

Anderson foi revelado pelo Grêmio e teve passagem no Inter. Reprodução / Instagram @andowlovee

Cria da base gremista, Anderson teve um início de carreira promissor nos gramados. Protagonista da Batalha dos Aflitos em 2005, ele chegou ao Porto no ano seguinte e, em 2007, foi contratado pelo poderoso Manchester United. Na sequência, o ex-meia amargou passagens sem brilho, inclusive pelo Inter. Aposentado desde 2019, seu nome tem chamado a atenção fora dos campos.

Nesta segunda-feira (22), a Justiça determinou a prisão do ex-jogador pelo não pagamento de pensão alimentícia aos filhos. Segundo o processo, a dívida supera R$ 1 milhão e Anderson pode ser preso por até 30 dias em regime fechado.

Em 2021, dois anos após defender seu último clube, o Adana Demirspor, da Turquia, Anderson foi um dos sete denunciados em uma operação que buscou desarticular uma organização criminosa que desviou R$ 35 milhões de empresas, burlou esquema de segurança digital de banco e lavou dinheiro com bitcoins. A chamada Operação Criptoshow, foi realizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS).

Fora as questões judiciais, Anderson tem, desde 2013, uma fazenda na divisa de Quaraí com o Alegrete. No local, ele realiza diferentes investimentos, como criação de gado e plantio de grãos.

Além disso, o ex-atleta também aproveitou o período como aposentado para viajar com a família. Entre elas estão idas à Argentina, a outros Estados do Brasil, e aos Estados Unidos, em 2023. Naquele momento, levou os dois filhos para conhecer a Disney. As fotos do momento estão na penúltima publicação dele nas redes sociais, feita em outubro de 2023.