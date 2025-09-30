Relembre dois confrontos históricos entre Barcelona e PSG na Champions League

Sergi Roberto marcou o gol da classificação em 2017. Josep Lago / AFP

Barcelona e PSG protagonizarão o principal jogo da segunda rodada da fase de liga da Champions League. As equipes já fizeram duelos históricos na competição e se reencontram nesta quarta-feira (1º), às 16h.

São 14 partidas disputadas entre as equipes na Champions League, com cinco vitórias para cada lado e quatro empates. Entre tantos confrontos, dois se destacam pelo fato de serem viradas improváveis.

Show de Neymar e gol aos 50

Pelas oitavas de final da Champions League 2016/2017, o Barcelona teve uma das maiores remontadas da história do futebol. Após ser goleado por 4 a 0 na partida de ida, em Paris, os catalães precisariam vencer por cinco gols de diferença. E venceram. No entanto, com contornos de drama.

O Barcelona abriu 3 a 0, com gols de Suárez, Messi e Kurzawa, contra. O clima no Camp Nou era de esperança. Contudo, o gol de Cavani para o PSG fez com que o estádio esfriasse. Foi necessário que Neymar, em uma das suas maiores atuações na carreira, aparecesse para mudar a história.

O brasileiro marcou um golaço de falta aos 43. Dois minutos depois, Neymar converteu o pênalti. Ainda era necessário um gol para o Barça avançar às quartas de final e o último fio de esperança era cruzar bolas na área.

Dos pés de Neymar saiu um cruzamento que partiu da intermediária. Sergi Roberto apareceu com liberdade e finalizou de carrinho para o fundo do gol.

Expulsão que custou caro

Mbappé marcou duas vezes para garantir a classificação em 2024. Franck Fife / AFP

Em 2024, o PSG deu o troco em cima do Barcelona. Pelas quartas de final da Champions League, o duelo vinha sendo favorável para os catalães, que venceram o jogo de ida, em Paris, por 3 a 2, com dois gols de Raphinha.

Na volta, o brasileiro abriu o placar no início da partida e encaminhou a vaga. No entanto, aos 29 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Ronald Araújo foi expulso.

Com um a mais, o PSG foi para cima e marcou quatro gols. Dembélé, Vitinha e Mbappé, duas vezes, credenciaram os franceses para a semifinal.