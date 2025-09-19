Relembre como foram os Gre-Nais apitados por Marcelo de Lima Henrique

Marcelo de Lima Henrique apitará o Gre-Nal pela quinta vez. Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

O árbitro Marcelo de Lima Henrique, filiado à federação cearense, estará à frente do Gre-Nal 448. O clássico é válido pela 24ª rodada do Brasileirão e ocorre neste domingo (21), às 17h30min, no Beira-Rio.

Esta será a quinta vez que o juiz apitará o duelo entre Grêmio e Inter. A primeira vez foi em 2011, também pelo Brasileirão; e a última ocorreu na final do Gauchão de 2025.

ZH relembra como foram os clássicos apitados por Marcelo de Lima Henrique. Confira.

Grêmio 2x1 Inter

Grêmio venceu o primeiro Gre-Nal apitado por Marcelo de Lima Henrique. Valdir Friolin / Agencia RBS

data: 28/08/2011

28/08/2011 local: Estádio Olímpico, em Porto Alegre

Estádio Olímpico, em Porto Alegre competição: Brasileirão (19ª rodada)

O primeiro clássico de Marcelo de Lima Henrique foi marcado por polêmicas. Na Zero Hora, a manchete "arbitragem desastrada" ilustrou uma das páginas sobre o Gre-Nal.

O relato apontou que "foram três os pênaltis no domingo no Estádio Olímpico, mas o carioca Marcelo de Lima Henrique, de 40 anos, só marcou um — o menos claro deles". As páginas de ZH, porém, afirmaram que a atuação "não influiu diretamente no resultado".

Marcelo de Lima Henrique marcou pênalti de Índio em Escudero, que Douglas cobrou com perfeição. Para além desse, Saimon também havia sofrido um pênalti, assim como Mário Fernandes. Duas infrações não marcadas a favor do Grêmio.

Antes de Douglas decidir o clássico, Marquinhos havia marcado o primeiro gol do Grêmio, aos 15 minutos de jogo. Enquanto Índio tinha empatado, aos 26 da etapa inicial.

Inter 2x2 Grêmio

D'Alessandro empatou o Gre-Nal de pênalti. Na época, não houve discussão acerca da marcação. Bruno Alencastro / Agencia RBS

data: 20/10/2013

20/10/2013 local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul

Estádio Centenário, em Caxias do Sul competição: Brasileirão (30ª rodada)

Nas páginas da Zero Hora, o clássico foi descrito como "bonito, bem jogado e bom de se ver", mesmo com o empate em 2 a 2. O Inter saiu à frente, com Willians, aos 3 minutos de jogo, e Jackson igualou para o Grêmio, com gol contra, aos 41 da etapa inicial.

Depois, no segundo tempo, Vargas virou para o Tricolor. E, aos 15, D'Alessandro, de pênalti, empatou o gol. A penalidade marcada por Marcelo de Lima Henrique, porém, não gerou discussões à época. Bressan havia derrubado D'Alessandro na área.

Inter 1x0 Grêmio

Marcelo de Lima Henrique teve de gerenciar algumas confusões no Gre-Nal de 2021. André Ávila / Agencia RBS

data: 6/11/2021

6/11/2021 local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre competição: Brasileirão (30ª rodada)

O clássico de 2021 teve gol de Taison, aos 39 minutos do primeiro tempo, para complicar a situação do Grêmio na luta contra o rebaixamento — ao final daquela temporada, o Tricolor acabou caindo.

O Gre-Nal não teve polêmicas de arbitragem. O único registro envolvendo Marcelo de Lima Henrique foi acerca das confusões que teve de administrar, após "gritaria e empurra-empurra", durante o jogo.

Ao apito final, após a comemoração colorada com caixões feitos por torcedores, o árbitro também expulsou Cortez e Patrick pela confusão em campo.

Grêmio 1x1 Inter

Jogadores do Inter pediram pênalti Lucas Esteves. Jefferson Botega / Agencia RBS

data: 16/3/2025

16/3/2025 local: Beira-Rio, em Porto Alegre

Beira-Rio, em Porto Alegre competição: Gauchão (final - volta)

Após muitas polêmicas envolvendo a arbitragem na fase inicial do Gauchão, os dois jogos decisivos tiveram juízes de fora do RS no comando do apito. Por conta disso, Marcelo de Lima Henrique foi escolhido para o segundo clássico.

No último lance do primeiro tempo, o gremista Lucas Esteves saltou com os braços para cima e o Inter reclamou de pênalti. Na interpretação de Marcelo de Lima Henrique, porém, não houve toque na bola.

A arbitragem ainda foi protagonista aos 16 do segundo tempo, quando Lucas Esteves bateu uma falta do bico da área, na direção do gol. Wagner Leonardo se antecipou à defesa e desviou de cabeça para empatar. O lance foi checado pelo VAR, que levou seis minutos para concluir a validade.

Por fim, no final da partida, o árbitro ainda teve de expulsar Aguirre e Dodi por confusão dentro de campo.

