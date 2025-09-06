Reggaeton da cantora colombiana Karol G embala intervalo do jogo da NFL em São Paulo

O intervalo do jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, contou com muitos elementos semelhantes ao do Super Bowl. E um deles foi o show entre os dois tempos. Aqui no Brasil, o espetáculo ficou a cargo da colombiana Karol G.
A vencedora do Grammy em 2024, na categoria álbum de música urbana, trouxe para São Paulo um pouco de seu reggaeton. Foram cerca de seis minutos de show, acompanhado de perto pelo público que lotou a Arena Corinthians.
No ano passado, o show ficou a cargo de Anitta. No fim, um show de fogos encerrou o espetáculo, antes da volta dos dois times para o segundo tempo.