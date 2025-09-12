Reencontro com ídolo e duelos entre gigantes; veja os melhores jogos da primeira rodada da Champions League

De Bruyne vai reencontrar o Manchester City na fase de liga. Reprodução / Instagram / Kevin De Bruyne

A primeira rodada da fase de liga da Champions League começa na próxima semana. Serão 18 partidas disputadas entre os dias 16 e 18 de setembro.

Zero Hora elencou os melhores jogos da rodada, que contemplam duelos entre campeões, reedições de finais e um reencontro especial de um ídolo com seu ex-clube.

Bayern de Munique x Chelsea

Uma das reedições de final da Champions que teremos na primeira rodada reunirá Bayern de Munique e Chelsea, dois times que podem disputar o título desta temporada. Em 2011/2012, os ingleses levaram a melhor sobre os alemães.

As equipes se enfrentam na quarta-feira (17), às 16h, em Munique. O Bayern manteve a base do time construído na última temporada, e a principal novidade é o colombiano Luis Díaz, ex-Liverpool.

O Chelsea, por outro lado, passou por um processo de reestruturação, com diversos jovens contratados, e espera disputar títulos grandes. Os Blues venceram a Conference League. Os brasileiros João Pedro e Estêvão vão estrear na Champions.

Estêvão vai estrear na Champions League.

Liverpool x Atlético de Madrid

No mesmo dia e horário, as atenções serão divididas com Liverpool x Atlético de Madrid. O clube inglês foi o que mais gastou na janela de transferências, com chegadas de impacto, como Frimpong, Wirtz e Ekitiké, todos do futebol alemão, e Isak — terceiro jogador mais caro da história do futebol (150 milhões de euros, ou R$ 950 milhões).

A equipe espanhola está longe de viver o melhor momento da Era Simeone. O treinador argentino vem sendo questionado pelo fraco desempenho com um time qualificado. O Atlético ainda não venceu nenhuma das três partidas do Campeonato Espanhol.

Juventus x Borussia Dortmund

Na terça-feira (16), às 16h, outra reedição de final de Champions League. Em 1996/1997, o Borussia Dortmund venceu a Juventus e conquistou o título pela primeira vez. Depois disso, as equipes se reencontraram em 2015, pelas oitavas de final, com triunfo dos italianos.

Atualmente, os dois times não despontam como favoritos ao título. No entanto, são duas camisetas com tradição, e uma vitória nesse duelo pode ser fundamental para sonhar com uma vaga direta para as oitavas de final.

Manchester City x Napoli

Um reencontro especial ocorrerá na quinta-feira (18), às 16h, em Manchester, na Inglaterra. Será a primeira vez que Kevin De Bruyne jogará contra o City, clube que o belga defendeu por 10 temporadas e pelo qual foi campeão dos principais torneios.

Agora, o meio-campista defende o Napoli, atual campeão italiano, que almeja chegar longe na Champions League. O primeiro passo pode ser dado fora de casa, já que o clube inglês vive um momento de incertezas e está repleto de desfalques por lesão.

Newcastle x Barcelona

No mesmo dia e horário, também na Inglaterra, mas em Newcastle, o time local receberá o Barcelona. A equipe catalã entra como uma das fortes candidatas ao título, muito por conta da expectativa por ver Lamine Yamal em mais uma temporada de afirmação como craque.

O Newcastle perdeu seu melhor jogador, Isak, e não fez contratações de muito impacto. O time, no entanto, é bem organizado e sonha com uma ida ao mata-mata da competição.

