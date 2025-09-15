Recurso de “desafio de vídeo” no futebol será testado pela primeira vez no Brasil; saiba a diferença para o VAR

Tecnologia é usada em esportes como vôlei, tênis e basquete. FPF / Divulgação

Uma nova tecnologia de arbitragem será lançada oficialmente no futebol brasileiro nesta semana. As semifinais da Copa Paulista servirão como teste para o uso do "desafio de vídeo", uma ferramenta que já é utilizada em outros esportes como vôlei, tênis e basquete.

A novidade foi exposta aos quatro clubes envolvidos nesta fase da competição (XV de Piracicaba, Comercial, Primavera e Grêmio Prudente), em um Conselho Técnico realizado nesta segunda-feira (15).

Chamada de Football Video Support (FVS), Vídeo Suporte ao Futebol na tradução, a ferramenta já foi testada em torneios de base da Fifa. Ela permite aos treinadores solicitarem duas revisões quando entenderem que houve erro em quatro situações: gol, pênalti, cartão vermelho direto e cartão aplicado ao jogador errado.

Caso o desafio seja bem-sucedido, o time que pediu não perde uma solicitação. A sinalização será feita a partir de um gesto com o dedo sendo girado no ar. Da mesma forma, será entregue ao quarto árbitro um cartão de solicitação. Depois, o árbitro vai até a cabine à beira do gramado e verifica o lance.

O recurso é diferente do VAR, pois não há um árbitro de vídeo, assim como não são traçadas linhas de impedimento. A FVS faz parte de uma estratégia para ampliar o alcance dos recursos de vídeo para a arbitragem.

— Faz parte do DNA do futebol paulista não apenas acompanhar as tendências globais, mas também ajudar a escrevê-las. Com o apoio da CBF e da Fifa, damos agora mais um passo com o Vídeo Suporte estreando no Brasil, uma ferramenta que coloca São Paulo mais uma vez na vanguarda da tecnologia e em sintonia com as melhores práticas do futebol mundial — comentou o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.

A Copa Paulista

A competição rende duas vagas para equipes disputarem competições nacionais em 2026. O campeão opta entre Série D e Copa do Brasil, enquanto o vice fica com a opção restante. Confira os jogos das semifinais abaixo.

XV de Piracicaba x Comercial

Ida: 19 de setembro (sexta-feira), às 20h.

Volta: 27 de setembro (sábado), às 18h.

Primavera x Grêmio Prudente

Ida: 20 de setembro (sábado), às 17h.