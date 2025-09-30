Recordes de Mineirinho em Porto Alegre são ratificados pelo Guinness Book

Mineirinho bateu recordes em Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Os recordes alcançados por Sandro Dias, o Mineirinho, em Porto Alegre, na última quinta (25) foram, enfim, oficializados pelo Guinness Book nesta terça-feira (30).

O skatista de 50 anos quebrou duas marcas ao descer da estrutura montada no prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). Ele estabeleceu a marca de maior drop da história (70m do chão e 60m33cm da rampa) e de maior velocidade alcançada por um skate convencional (103,8 km/h).

"A tentativa ocorreu em uma rampa especialmente construída com sete plataformas de diferentes alturas, projetada para testar progressivamente os limites do esporte. Sandro Dias, seis vezes campeão mundial de skate, completou com sucesso todos os sete saltos — um de cada plataforma — sem erros", publicou o livro de recordes nesta terça.

Representantes do Guinness World Records estiveram em Porto Alegre na última semana para analisar as tentativas de Mineirinho no CAFF.