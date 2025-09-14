Rebeca Lima vence polonesa e é campeã no Mundial de Boxe; Yuri Falcão leva a prata

Rebeca comemora vitória e título. World Boxing / Divulgação

Após se tornar a primeira brasileira a conquistar uma medalha no boxe feminino em campeonatos mundiais juvenis em 2018, a carioca Rebeca Lima voltou a fazer história, neste domingo (14), ao se tornar campeã do Mundial adulto, o primeiro organizado pela World Boxing, entidade que será responsável pela modalidade para o ciclo dos Jogos de Los Angeles-2028.

Cabeça de chave número 1 da competição, Rebeca nasceu e foi criada no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, e iniciou no boxe aos 7 anos, quando conheceu o Projeto Luta Pela Paz.

Em 2024, ela esteve nos Jogos de Paris, mas não competiu. Rebeca Lima fez parte do programa Vivência Olímpica, realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), que oferece às jovens promessas do esporte a oportunidade de participar das Olimpíadas ao lado da delegação brasileira.

E com a saída da duas vezes medalhista olímpica Beatriz Ferreira, que agora se dedica ao boxe profissional, ela herdou a vaga na categoria até 60 kg.

No Mundial de Liverpool, foram três vitórias até o ouro. Na final, ela superou a polonesa Aneta Rygielska por decisão dividida, com três árbitros garantindo vitória para a brasileira (29 a 28, 29 a 28 e 30 a 27) e dois para a europeia (29 a 28 e 29 a 28).

O pódio ainda teve a cazaque Viktoriya Grafeyeva e chinesa Yang Chengyu.

Yuri Falcão fica com a prata

Yuro garantiu a prata. World Boxing / Divulgação

Em outra final disputada neste domingo, Yuri Falcão ficou com a medalha de prata na categoria 65 kg.

Na decisão, o capixaba foi superado pelo uzbeque Asadkhuja Muydinkhujaev, campeão olímpico em Paris nos 71 kg, por 4 a 1.

Yuri venceu o primeiro dos três rounds, mas a partir do segundo assalto foi dominado pelo adversário, que levou a melhor no terceiro e último, de forma unânime, garantindo a virada e o título.