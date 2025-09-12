Rebeca Lima é finalista do Mundial de Boxe

Rebeca (E) venceu semifinal diante de Grafeyeva (D). World Boxing / Divulgação

A brasileira Rebeca Lima está na final da categoria 60 kg feminino do Campeonato Mundial de Boxe, que ocorre em Liverpool, na Inglaterra.

Nesta sexta-feira (12), ela derrotou a cazaque Viktoriya Grafeyeva e agora vai decidir o título, no domingo (14), às 9h (de Brasília), contra a polonesa Aneta Rygielska, que na outra semifinal eliminou a chinesa Yang Chengyu.

Rebeca fez um combate muito equilibrado com Grafeyeva, tanto que após os dois primeiros rounds, dois árbitros davam vitória para a brasileira e um para a europeia.

Mas no terceiro e último assalto, a carioca nascida e criada no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro dominou e venceu por unanimidade, garantindo o placar final de 4 a 1.

A vitória para Rebeca Lima valeu como revanche, já que Grafeyeva a derrotou na final da etapa de Astana (Cazaquistão) da Copa do Mundo deste ano.

Rival da brasileira na final, Rygielska venceu o último confronto entre elas, na etapa de Foz do Iguaçu da Copa do Mundo, realizada em abril passado.

Outros brasileiros no ringue

Ainda nesta sexta, mais dois brasileiros irão subir no ringue da Liverpool Arena para disputar semifinais.

Luiz Gabriel Oliveira vai encarar o búlgaro Radoslav Rosenov, vice-campeão europeu de 2024, às 15h45min, em busca de vaga na decisão da categoria até 60 kg.