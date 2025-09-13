Real Sociedad x Real Madrid ao vivo pela La Liga; acompanhe

Real Sociedad x Real Madrid se enfrentam neste sábado (13), às 11h15min, pela quarta rodada de La Liga. O jogo ocorre no Estádio Anoeta, em San Sebastián.
Escalações para Real Sociedad x Real Madrid
Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Muñoz; Brais Méndez, Gorrotxategi e Marín; Kubo, Barrenetxea e Oyarzabal. Técnico: Sergio Francisco
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen e Carreras; Valverde, Tchouaméni, Rodrygo, Güller e Vinícius Jr.; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso
Onde assistir a Real Sociedad x Real Madrid
A partida será transmitida ao vivo no Disney+