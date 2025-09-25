Real Oviedo x Barcelona pela La Liga: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Real Oviedo e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 16h30min, pela sexta rodada da La Liga. O jogo ocorre no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, na Espanha.
Escalações para Real Oviedo x Barcelona
Real Oviedo: Escandell; Ahijado, Calvo, Carmo e Javi López; Dendoncker, Sibo e Reina; Hassan, Rondóne e Chaira. Técnico: Veljko Paunović.
Barcelona: Joan García; Éric García, Araújo, Cubarsí e Gerard Martín; Casadó, Pedri e Dani Olmo; Raphinha, Ferran Torres e Rashford. Técnico: Hans Flick.
Arbitragem para Real Oviedo x Barcelona
Miguel Ángel Ortiz auxiliado por José Antonio Garrido e Guillermo Santiago. VAR: Valentín Pizarro.
Onde assistir a Real Oviedo x Barcelona
A partida será transmitida ao vivo no Disney+