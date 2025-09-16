Real Madrid x Olympique de Marselha pela Champions League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Times se enfrenam nesta terça (16). Arte GZH

Real Madrid e Olympique de Marselha se enfrentam nesta terça-feira (16), pela primeira rodada da Champions League. O jogo ocorre às 16h, no Estádio Santiago Barnabéu, em Madrid, na Espanha.

Escalações para Real Madrid e Olympique de Marselha

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Dani Carvajal (Trent Alexander-Arnold), Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos (Federico Valverde), Arda Güler; Brahim Díaz, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

OLYMPIQUE DE MARSELHA: Gerónimo Rulli; Amir Murillo, Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd, Ulisses Garcia; Ángel Gomes, Pierre-Emile Højbjerg; Mason Greenwood, Amine Gouiri, Timothy Weah; Pierre-Emerick Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi.

Arbitragem para Real Madrid e Olympique de Marselha

Irfan Peljto (Bósnia e Herzegovina), auxiliado por Senad Ibrišimbegović (Bósnia e Herzegovina) e Davor Beljo (Bósnia e Herzegovina). VAR: Dennis Johan Higler (Holanda).

Onde assistir a Real Madrid e Olympique de Marselha

A partida será transmitida ao vivo pela TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Tempo real de Real Madrid e Olympique de Marselha