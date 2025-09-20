Real Madrid x Espanyol pela La Liga: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Real Madrid e Espanyol se enfrentam neste sábado (20), às 11h15min, pela quinta rodada da La Liga. O jogo ocorre no Estádio Santiago Bernabeu, em Madri.
Escalações para Real Madrid x Espanyol
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Asencio e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Arda Güler (Ceballos); Brahím Díaz, Mbappé e Vinicius Jr. Técnico: Xabi Alonso.
Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera e Romero; Urko, Edu Expósito (Terrats) e Lozano; Dolan, Roberto (Kike García) e Puado. Técnico: Manolo González.
Arbitragem para Real Madrid x Espanyol
Juan Martínez Munuera. VAR: Trujillo Suárez
Onde assistir a Real Madrid x Espanyol
A partida será transmitida ao vivo do Disney+.