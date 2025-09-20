Real Madrid vence e encerra boa fase do Espanyol com gol de Militão e assistência de Vini Jr.

Depois de sair do banco e ajudar o Real Madrid a vencer o Olympique de Marselha, pela Champions League, Vinícius Júnior retomou o posto de titular do Real Madrid neste sábado. Foi outro brasileiro, porém, que conseguiu superar o "ferrolho" do Espanyol e abriu o triunfo merengue por 2 a 0, neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu.

O zagueiro Éder Militão, que vinha de uma temporada difícil por causa de lesões, fez outra partida consistente - tanto atrás como na frente - e foi fundamental para a vitória do time comandado por Xabi Alonso sobre o até então invicto Espanyol, vice-líder de La Liga, ao lado do Barcelona.

Com o resultado positivo, o clube da capital continua 100% na competição, com cinco triunfos (15 pontos), e empurra a pressão para o rival azul-grená, que soma 10 pontos e, neste domingo, recebe o Getafe, às 16h (horário de Brasília), no modesto estádio Johan Cruyff.

Militão inaugurou o placar com uma pancada de fora da área, aos 21 minutos do primeiro tempo, quando o Real Madrid tinha dificuldades para superar a marcação catalã e penetrar na área. O tento deu a vitória parcial aos anfitriões em um confronto de poucas emoções.

Após uma atuação discreta no primeiro tempo, Vini Jr. fez boa jogada pela esquerda na volta do intervalo e acionou Mbappé para ampliar a vantagem - também em finalização de fora da área. Melhor no segundo tempo, o brasileiro ainda acertou a trave e obrigou o goleiro Dmitrovic a se esticar para buscar a bola no seu canto esquerdo e evitar o terceiro gol.