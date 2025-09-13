Real Madrid sofre, mas vence Real Sociedad no Espanhol

O Real Madrid sofreu neste sábado (13) para vencer a Real Sociedad por 2 a 1, em Anoeta, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol, e segue firme na liderança com 100% de aproveitamento.

O time merengue abriu vantagem marcando com Kylian Mbappé (12') e Arda Güler (44').

Mas a expulsão do zagueiro Dean Huijsen (32') pesou e a Real Sociedad diminuiu no início do segundo tempo segundo tempo com Mikel Oyarzabal cobrando pênalti (56').

A partir daí, o time da casa aproveitou a superioridade numérica em busca do empate até o apito final, mas o Real Madrid conseguiu segurar o resultado para sair com a vitória.

Mbappé continua marcando jogo após jogo neste início de temporada. O francês, que já tem quatro gols marcados (artilheiro do campeonato), aproveitou um erro da defesa adversária para bater com facilidade o goleiro Álex Remiro.

Depois, veio o cartão vermelho para Huijsen, que era o último homem colocou derrubou Oyarzabal em uma oportunidade clara de gol.

O técnico Xabi Alonso fez ajustes táticos na equipe, e Mbappé fez grande jogada, avançou até a linha de fundo passou para Güler, que não teve trabalho para balançar a rede.

Depois do intervalo, a Real Sociedad, que na parte de baixo da tabela, veio com tudo em busca do empate.

O Real Madrid segurou a pressão até que Dani Carvajal tocou com a mão na bola dentro da área e a arbitragem marcou pênalti, que Oyarzabal cobrou com categoria para diminuir.

A Real Sociedad continuou buscando a virada, mas a reação parou por aí.

A quarta rodada continua neste sábado com o Athletic Bilbao, segundo colocado com nove pontos, tentará vencer o Alavés em San Mamés para igualar o Real Madrid.

Depois, o Atlético de Madrid (16°, 2 pontos), que ainda busca sua primeira vitória, enfrentará o Villarreal (4°, 7 pontos). Antes, o Getafe venceu o Oviedo por 2 a 0.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Sevilla - Elche 2 - 2

- Sábado:

Getafe - Real Oviedo 2 - 0

Real Sociedad - Real Madrid 1 - 2

(13h30) Athletic Bilbao - Alavés

(16h00) Atlético de Madrid - Villarreal

- Domingo:

(09h00) Celta Vigo - Girona

(11h15) Levante - Betis

(13h30) Osasuna - Rayo Vallecano

(16h00) Barcelona - Valencia

- Segunda-feira:

(16h00) Espanyol - Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 12 4 4 0 0 8 2 6

2. Athletic Bilbao 9 3 3 0 0 6 3 3

3. Getafe 9 4 3 0 1 6 4 2

4. Villarreal 7 3 2 1 0 8 1 7

5. Barcelona 7 3 2 1 0 7 3 4

6. Espanyol 7 3 2 1 0 5 3 2

7. Elche 6 4 1 3 0 6 4 2

8. Betis 5 4 1 2 1 4 4 0

9. Valencia 4 3 1 1 1 4 2 2

10. Rayo Vallecano 4 3 1 1 1 4 3 1

11. Sevilla 4 4 1 1 2 7 7 0

12. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0

13. Osasuna 3 3 1 0 2 1 2 -1

14. Celta Vigo 3 4 0 3 1 3 5 -2

15. Real Oviedo 3 4 1 0 3 1 7 -6

16. Atlético de Madrid 2 3 0 2 1 3 4 -1

17. Real Sociedad 2 4 0 2 2 4 6 -2

18. Mallorca 1 3 0 1 2 2 6 -4

19. Levante 0 3 0 0 3 3 7 -4

20. Girona 0 3 0 0 3 1 10 -9