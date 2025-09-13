Real Madrid sofre, mas vence Real Sociedad no Espanhol

O Real Madrid sofreu neste sábado (13) para vencer a Real Sociedad por 2 a 1, em Anoeta, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol, e segue firme na liderança com 100% de aproveitamento.
O time merengue abriu vantagem marcando com Kylian Mbappé (12') e Arda Güler (44').
Mas a expulsão do zagueiro Dean Huijsen (32') pesou e a Real Sociedad diminuiu no início do segundo tempo segundo tempo com Mikel Oyarzabal cobrando pênalti (56').
A partir daí, o time da casa aproveitou a superioridade numérica em busca do empate até o apito final, mas o Real Madrid conseguiu segurar o resultado para sair com a vitória.
Mbappé continua marcando jogo após jogo neste início de temporada. O francês, que já tem quatro gols marcados (artilheiro do campeonato), aproveitou um erro da defesa adversária para bater com facilidade o goleiro Álex Remiro.
Depois, veio o cartão vermelho para Huijsen, que era o último homem colocou derrubou Oyarzabal em uma oportunidade clara de gol.
O técnico Xabi Alonso fez ajustes táticos na equipe, e Mbappé fez grande jogada, avançou até a linha de fundo passou para Güler, que não teve trabalho para balançar a rede.
Depois do intervalo, a Real Sociedad, que na parte de baixo da tabela, veio com tudo em busca do empate.
O Real Madrid segurou a pressão até que Dani Carvajal tocou com a mão na bola dentro da área e a arbitragem marcou pênalti, que Oyarzabal cobrou com categoria para diminuir.
A Real Sociedad continuou buscando a virada, mas a reação parou por aí.
A quarta rodada continua neste sábado com o Athletic Bilbao, segundo colocado com nove pontos, tentará vencer o Alavés em San Mamés para igualar o Real Madrid.
Depois, o Atlético de Madrid (16°, 2 pontos), que ainda busca sua primeira vitória, enfrentará o Villarreal (4°, 7 pontos). Antes, o Getafe venceu o Oviedo por 2 a 0.
-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Sevilla - Elche 2 - 2
- Sábado:
Getafe - Real Oviedo 2 - 0
Real Sociedad - Real Madrid 1 - 2
(13h30) Athletic Bilbao - Alavés
(16h00) Atlético de Madrid - Villarreal
- Domingo:
(09h00) Celta Vigo - Girona
(11h15) Levante - Betis
(13h30) Osasuna - Rayo Vallecano
(16h00) Barcelona - Valencia
- Segunda-feira:
(16h00) Espanyol - Mallorca
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Real Madrid 12 4 4 0 0 8 2 6
2. Athletic Bilbao 9 3 3 0 0 6 3 3
3. Getafe 9 4 3 0 1 6 4 2
4. Villarreal 7 3 2 1 0 8 1 7
5. Barcelona 7 3 2 1 0 7 3 4
6. Espanyol 7 3 2 1 0 5 3 2
7. Elche 6 4 1 3 0 6 4 2
8. Betis 5 4 1 2 1 4 4 0
9. Valencia 4 3 1 1 1 4 2 2
10. Rayo Vallecano 4 3 1 1 1 4 3 1
11. Sevilla 4 4 1 1 2 7 7 0
12. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0
13. Osasuna 3 3 1 0 2 1 2 -1
14. Celta Vigo 3 4 0 3 1 3 5 -2
15. Real Oviedo 3 4 1 0 3 1 7 -6
16. Atlético de Madrid 2 3 0 2 1 3 4 -1
17. Real Sociedad 2 4 0 2 2 4 6 -2
18. Mallorca 1 3 0 1 2 2 6 -4
19. Levante 0 3 0 0 3 3 7 -4
20. Girona 0 3 0 0 3 1 10 -9
* AFP