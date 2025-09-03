Ravens, Bengals, Steelers e Browns: o que esperar dos times da AFC Norte da NFL

Joe Burrow, quarterback dos Bengals. GREG FIUME / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A divisão na qual as rivalidades são mais acirradas e os confrontos reservam surpresas. Ser um time melhor em um confronto da AFC Norte não garante a vitória. É preciso ser mais determinado e bater mais forte no adversário.

As quatro franquias da divisão têm bons talentos, mas o Baltimore Ravens se sobressai em relação aos rivais. Olho, porém, nos Bengals, com Joe Burrow podendo brigar pelo prêmio de MVP, e nos Steelers que apostaram na experiência de Aaron Rodgers. Os Browns, enquanto não tomarem decisões mais assertivas, devem ser coadjuvantes que podem incomodar.

Zero Hora ouviu analistas de NFL de diversos canais especializados do Brasil para saber o que esperar de cada franquia para a temporada. Veja abaixo as análises sobre a AFC Norte:

Baltimore Ravens

Lamar Jackson é o quarterback dos Ravens. STACY REVERE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Os Ravens têm tudo o que precisam para serem campeões da NFL pela segunda vez. Um time competitivo nos dois lados, um quarterback de alto nível e um treinador competente. No entanto, quando os resultados não aparecem com tudo isso, alguém precisa ser cobrado.

— Dá para imaginar que o técnico John Harbaugh seja mais cobrado nesta temporada. Afinal, nos últimos anos Baltimore se apresenta como um candidato ao título, mas não chega ao Super Bowl, apesar de Lamar Jackson ser quase que um candidato fixo ao prêmio de MVP — analisa Rafael Bellatini, comentarista da ESPN e do Toque e Passa.

Apesar dessa questão, os Ravens estão entre os favoritos para vencer a AFC, pois o talento que já era grande ficou ainda maior com a boa off season da franquia.

— Mesmo com um ataque que atormenta a vida dos coordenadores defensivos rivais, o foco deve ser transferido para a defesa, que reúne muito talento, com uma secundária que promete demais — aposta.

Destaques do time: Lamar Jackson, Derrick Henry e Kyle Hamilton

Lamar Jackson, Derrick Henry e Kyle Hamilton Treinador: John Harbaugh

John Harbaugh Campanha em 2024/2025: 12 vitórias e 5 derrotas

Cincinnati Bengals

Um time que tem um dos ataques mais divertidos e dinâmicos da NFL, mas ficou de fora dos playoffs na última temporada. A defesa vem sendo o grande problema dos Bengals, e a situação não é tão animadora para 2025.

— Ah, os Bengals: o céu e o inferno convivem. De um lado, um ataque poderoso com Joe Burrow, Ja’Marr Chase e Tee Higgins. Porém, uma defesa pútrida, que trocou de coordenador, mas que chegou ao training camp com problemas contratuais (que já foram resolvidos) — explica Deivis Chiodini, comentarista da ESPN.

Trey Hendrickson renovou o contrato, o que dá mais segurança para os Bengals. No entanto, só ele não é capaz de fazer tudo na defesa, que parece uma unidade de bons jogadores sem saber o que fazer.

— Espere o mesmo de 2024: jogos com muitos pontos e se a defesa melhorar, um time de playoffs. Mas não dá para apontar Super Bowl com essa fórmula kamikaze — complementa.

Destaques do time: Joe Burrow, Ja'Marr Chase e Trey Hendrickson

Joe Burrow, Ja'Marr Chase e Trey Hendrickson Treinador: Zac Taylor

Zac Taylor Campanha em 2024/2025: 9 vitórias e 8 derrotas

Pittsburgh Steelers

Aaron Rodgers (E) será o quarterback dos Steelers e trabalhará com o treinador Mike Tomlin (D). GRANT HALVERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Há 21 anos os Steelers não sabem o que é ter uma campanha negativa, sendo 18 deles sob o comando de Mike Tomlin. Porém, isso não vem sendo suficiente nas últimas temporadas para o time brigar por títulos. A solução encontrada foi apostar no veterano Aaron Rodgers, 41 anos, como quarterback.

— O destino dos Steelers está diretamente ligado ao sucesso de Aaron Rodgers. Sabemos que o time costuma se acertar coletivamente, mesmo com entradas, como DK Metcalf e Jalen Ramsey, e saídas importantes, como George Pickens e Minkah Fitzpatrick. Mike Tomlin é um mestre em montar elencos que jogam futebol americano complementar — explica Raphão Martins, comentarista da Cazé TV e da DAZN.

O time parece estar mais coeso para esta temporada e um último playoff em alto nível pode dar o tão sonhado oitavo Super Bowl aos Steelers.

— A posição de quarterback ainda é um mistério. Qual versão de Aaron Rodgers veremos na temporada 2025? — indaga.

Destaques do time: Aaron Rodgers, TJ Watt e Minkah Fitzpatrick

Aaron Rodgers, TJ Watt e Minkah Fitzpatrick Treinador: Mike Tomlin

Mike Tomlin Campanha em 2024/2025: 10 vitórias e 7 derrotas

Cleveland Browns

Sanders é o quarterback novato dos Browns. NICK CAMMETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Uma franquia que parecia estar no caminho certo, mas as decisões tomadas nos últimos anos bagunçaram o futuro dos Browns, que buscam se encontrar na base da sorte.

— Sem dinheiro disponível para contratar, ainda presos com a situação Deshaun Watson e sem um quarterback para liderar o time. No geral, 2025 tem tudo para ser uma tragédia para os Browns, especialmente jogando na duríssima AFC Norte — analisa Henrique Bulio, editor-chefe do ProFootball.

No draft, Cleveland selecionou Shedeur Sanders na quinta rodada, sendo que ele era cotado a ser escolhido na primeira rodada. Ele pode ser uma bomba relógio no vestiário, mas pode ser que dê certo. O veterano Joe Flacco, de 40 anos, iniciará como titular.

— São muitos nomes para a principal posição do jogo e nenhum deles resolve, enquanto um elenco que muito prometia no começo da década envelhece sem qualquer sinal de sucesso. Vai ser mais um ano extremamente difícil para o torcedor de Cleveland — complementa.

Destaques do time: Myles Garrett, Jerry Jeudy e David Njoku

Myles Garrett, Jerry Jeudy e David Njoku Treinador: Kevin Stefanski

Kevin Stefanski Campanha em 2024/2025: 3 vitórias e 14 derrotas

