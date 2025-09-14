Rafael Matos e Marcelo Melo vencem gregos e deixam Brasil a uma vitória na Copa Davis

O gaúcho Rafael Matos e o mineiro Marcelo Melo colocaram o Brasil em vantagem diante da Grécia, no confronto válido pelo Grupo Mundial I da Copa Davis, que define um classificado para qualificatório Mundial de 2026, que será realizado em fevereiro.
Entrosados, Matos e Melo venceram os gregos Petros Tsitsipas e Aristotelis Thanos por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1h11min de partida disputada na quadra dura do OAKA Spyros Louis, em Atenas.
Agora, a equipe brasileira tem 2 a 1 e precisa de apenas mais uma vitória para se classificar. Ainda neste domingo (14), João Fonseca enfrentará Stefanos Tsitsipas, que foi preservado do confronto de duplas. O outro jogo programado será entre Thiago Wild e Stefanos Sakellaridis.
"A gente jogou muito bem, do primeiro ao último ponto, Nosso entrosamento, a confiança, nos ajudaram. Eles trocaram a dupla no último instante, isso muda um pouco, mas nós conseguimos ganhar esse ponto que era importante para o Brasil", disse Melo para a CazéTV.
O jogo
A dupla brasileira, que ocupa a 18ª posição no ranking da temporada, não encontrou dificuldades para se impor aos gregos.
No set inicial, foram duas quebras de saque, no terceiro game sobre Tsitsipas, e no quinto no serviço de Thanos. Os gregos cometeram oito erros não forçados contra nenhum dos brasileiros.
O começo da segunda parcial foi um pouco mais equilibrado. Mas Matos e Melo conseguiram quebrar o saque de Thanos e se adiantaram em 3-2. Após Melo confirmar o serviço, a dupla do Brasil quebrou Petros Tsitsipas e abriu 5-2. Bastou confirmar o saque de Rafael Matos para garantir a vitória e a liderança na série.