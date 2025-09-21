Quenianos dominam a Maratona de Berlim

Sabastian Sawe (E) e Rosemary Wanjiru (D), os vencedores na Alemanha. TOBIAS SCHWARZ / AFP

Uma das maratonas mais aguardadas do mundo foi disputada neste domingo (21), em Berlim, na Alemanha. A prova além de ser tradicional é marcada por um percurso que propicia a quebra de recordes.

Mas a expectativa de novas marcas não foi atingida pelos vencedores, os quenianos Sabastian Sawe, no masculino, e RosemaryWanjiru, no feminino.

Em sua terceira maratona, Sawe manteve os 100% de aproveitamento. O atleta de 29 anos, que em 2023 foi campeão mundial de meia-maratona e de cross-country, completou a prova em duas horas, dois minutos e 16 segundos.

As vitórias anteriores do queniano aconteceram em Valência, na Espanah, em dezembro de 2024, e em Londres, na Inglaterra, em abril deste ano.

O japonês Akira Akasaki fez 2h06min15seg e terminou em segundo, com o etíope Chimdessa Debele (2h06min57seg) em terceiro lugar.

Na prova feminina, Rosemary Wanjiru venceu com 2h21min05seg, com uma pequena vantagem sobre a etíope Dera Dida, que chegou três segundos depois.

O terceiro lugar ficou com outra etíope, Azmera Gebru, que chegou a quatro segundos da campeã.