Quem são os "wonderkids" do futebol? Assista ao podcast

Lamine Yamal recebeu o prêmio de melhor jogador jovem na última temporada. FADEL SENNA / AFP

Os chamados "wonderkids" do futebol ganham cada vez mais espaço nas principais ligas do mundo, movimentando expectativas de torcedores, clubes e patrocinadores. O novo episódio do Deu Liga aborda quem são as atuais joias em ascensão e a origem do termo no Football Manager.

Jovens talentos como Endrick, Arda Güler, Lamine Yamal e Rio Ngumoha simbolizam uma nova geração que alia técnica refinada, maturidade precoce e grande valor de mercado, transformando promessas em atletas estratégicos para equipes que buscam competitividade a longo prazo.

Leia Mais O Pafos FC e a inédita participação na Champions League; assista ao podcast

O fenômeno dos "wonderkids" também reflete a crescente pressão por resultados imediatos, já que atletas de 16 ou 17 anos são lançados ao protagonismo em competições de elite.

O novo episódio do podcast Deu Liga também fala sobre o que acontece quando uma joia do futebol não vira realidade.

Assista ao Deu Liga:

O podcast Deu Liga, que aborda o futebol europeu toda semana, pode ser acessado no site de Zero Hora e no app GZH, além das plataformas YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer e demais agregadores de áudio.