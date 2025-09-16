Quem são os favoritos para conquistar vaga direta na Champions League

Barcelona de Lamine Yamal é um dos fortes concorrentes na Champions League. MANAURE QUINTERO / AFP

A fase de liga da principal competição de clubes da Europa começa nesta terça-feira (16). As emoções da Champions League, que estreou um novo formato em 2024, trouxe ensinamentos para as principais equipes do continente.

Os oito primeiros colocados da fase de liga avançam para as oitavas de final de forma direta. Os times que ficarem entre 9º e 24º disputam uma fase de playoffs, que consiste em mais duas partidas. Na última edição, alguns clubes sofreram até mesmo para jogar a repescagem.

Real Madrid, Bayern de Munique e o campeão PSG ficaram de fora do top 8. O Manchester City foi o 22º colocado, quase não disputando a fase decisiva.

Zero Hora ouviu analistas que apontaram os favoritos a conquistar a classificação entre os oito primeiros colocados na atual edição.

Leonardo Oliveira, comentarista da Rádio Gaúcha e colunista de ZH

— No primeiro ano, tivemos algumas surpresas, a supremacia financeira de alguns clubes e técnica de outros vai fazer a diferença nesta edição, já com todos os times adaptados ao novo formato. Os meus oito: Barcelona, Chelsea, PSG, Arsenal, Real Madrid, Bayern, City e, como surpresa, o Newcastle.

Mauro Beting, comentarista da TNT Sports e SBT

— Eu imaginava no passado, por ser o primeiro e pela fase de liga brilhante, que o Liverpool era o maior favorito, e aí ele acabou sendo desbancado antes. Com o crescimento do Barcelona, sobretudo desse gênio que é o Yamal, passou a ser o futebol do Barça, para mim, o favorito. Até cair diante da Inter. Sigo vendo o Barcelona num nível superior porque tem muita gente boa, então para mim o melhor time hoje é o Barcelona — analisa Beting, que complementa:

— Nível um pouco abaixo o Bayern de Munique, e só para citar um mais um é o Real Madrid, pois é o Real Madrid né. Fora isso, é muito difícil para o PSG manter o nível absurdo de competição que ele teve no mata-mata. Vejo uma remontagem estranha do City, o Liverpool não acho que vai ter a excelência da temporada passada, e o Chelsea já ganhou mais do que eu tinha imaginado, então eu fico com essa ordem aí: Barcelona, Bayern e Real Madrid.

Valter Júnior, repórter e comentarista do "Deu Liga", podcast do Grupo RBS