Quem são os candidatos à Bola de Ouro?

Lamine Yamal pode se tornar o mais jovem a vencer o prêmio de melhor jogador do mundo. MANAURE QUINTERO / AFP

Os melhores jogadores, treinadores e clubes, do futebol masculino e feminino, da última temporada, serão premiados nesta segunda-feira (22) na cerimônia da Bola de Ouro. O evento da revista France Football é um dos mais tradicionais e relevantes da modalidade.

Serão nove categorias, sendo oito delas com votação de jornalistas selecionados pela organização do evento. A cerimônia será acompanhada ao vivo, no YouTube de GZH, no programa Deu Liga.

Como em toda premiação, sempre há favoritos para vencer. Veja abaixo quem são os principais candidatos de cada categoria:

Melhor jogador

Esta deve ser uma das votações mais acirradas dos últimos anos. São pelo menos cinco candidatos com chances reais de vencer a Bola de Ouro. Do campeão da Champions League, o PSG, são dois jogadores: Dembélé e Vitinha. O português ganha pontos também pelo título da Liga das Nações com sua seleção.

Do Barcelona, outros dois candidatos fortes. O jovem Lamine Yamal pode se tornar o mais jovem a vencer a Bola de Ouro de melhor jogador desde Ronaldo em 1997, com 20 anos. O brasileiro Raphinha é outro forte concorrente, com 39 gols e 25 assistências.

A boa temporada pelo Liverpool na Premier League também coloca Salah na discussão da Bola de Ouro.

Melhor jogadora

A dominância de Aitana Bonmatí, atual bicampeã do prêmio de melhor jogadora, pode acabar em 2025. A inglesa Alessia Russo é a principal concorrente da espanhola, pois foi peça importante no título do Arsenal na Champions League, e no título da Inglaterra na Euro Feminina. Ambas as decisões foram contra Bonmatí, que defendeu Barcelona e Espanha.

Troféu Yashin

O grande favorito para vencer o prêmio de melhor goleiro é Donnarumma, que foi importante no título da Champions League do PSG. O brasileiro Alisson está na disputa e teve boa temporada pelo Liverpool.

Treinador do ano (futebol masculino)

Mais um nome do PSG que é favorito. Luis Enrique foi o principal treinador da temporada passada e deve ficar com o prêmio. Menção honrosa para Arne Slot, campeão da Premier League em seu ano de estreia pelo Liverpool.

Treinadora do ano (futebol feminino)

A disputa será acirrada, pois Renée Slegers comandou o Arsenal ao segundo título da Champions League Feminina após 18 anos. A vitória sobre o Barcelona dá mais argumentos para a treinadora holandesa ser a premiada. Sua conterrânea Sarina Wiegman é a principal concorrente. Ela comandou a Inglaterra ao segundo título da Euro Feminina.

Troféu Kopa

O prêmio de melhor jogador sub-21 do mundo deve ficar com Lamine Yamal, que já está entre os favoritos para melhor do mundo. Sem o espanhol, haveria uma boa disputa entre dois nomes do PSG: Doué, que marcou dois gols na final da Champions League, e João Neves, que já é um dos melhores meio-campistas do mundo.

Melhores clubes

Nos prêmios de melhores clubes da temporada, os vencedores da Champions League devem levar. O PSG ganhou pela primeira vez o título europeu no masculino, enquanto o Arsenal acabou com o jejum de quase duas décadas no feminino.







