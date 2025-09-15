Quem são os brasileiros na Champions League 2025/2026

Marquinho foi campeão da última edição com o PSG. Marco BERTORELLO / AFP

A relação do Brasil com a Champions League é simbólica, pois o principal campeonato europeu já teve brasileiros como protagonistas. Na edição 2025/2026, que começa nesta terça-feira (16), com a fase de liga, são mais de 50 jogadores do país na disputa.

Cada um deles tem uma história diferente e vivem momentos distintos na carreira. Alguns estarão entre os protagonistas da competição. Outros nomes buscarão mais espaço entre os grandes da Europa, e a Champions League é a principal vitrine. Por fim, há brasileiros desconhecidos, os quais terão boas chances de se apresentar para o Brasil e para o mundo.

Os brasileiros entre os protagonistas

Os últimos cinco campeões da Champions League tiveram pelo menos um brasileiro tendo papel importante na conquista. Entre os principais favoritos ao título desta temporada, a chance de jogadores nascidos no Brasil serem protagonistas são grandes.

O atual campeão PSG segue com Marquinhos e Beraldo na equipe. O primeiro é o capitão e foi o responsável por levantar a "orelhuda". No maior vencedor do torneio, o Real Madrid, são quatro nomes: Militão, Rodrygo, Vinícius Júnior e Endrick. O rival Barcelona conta com Raphinha.

Nos clubes ingleses o que não falta é brasileiro. No Chelsea, atual campeão do Mundial, são três: Andrey Santos, Estêvão e João Pedro. O meio de campo do Newcastle conta com Bruno Guimarães e Joeliton.

No Liverpool, o goleiro é Alisson, enquanto o Manchester City, que não conta mais com Ederson, segue com Savinho no ataque. Richarlison é o centroavante do Tottenham na disputa.

O Arsenal tem três nomes, mas apenas dois foram inscritos. Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli são titulares, porém Jesus, lesionado, não está nos planos dos Gunners.

No futebol italiano, que não vive os melhores momentos, mas chegou na última decisão, com a Inter de Milão, há brasileiros de destaque. Carlos Augusto segue no elenco vice-campeão, que conta também com Luis Henrique.

Na Juventus, Bremer voltou de lesão e ajudará na defesa da "Velha Senhora". Éderson segue no meio de campo da Atalanta, enquanto David Neres é opção no ataque do Napoli, atual campeão italiano.

Buscam os holofotes

Numa prateleira abaixo estão equipes que podem surpreender e os brasileiros que estão nessas equipes tentarão se destacar para subir degraus na carreira.

Falando de goleiros, Luiz Júnior, do Villarreal, pode ser um desses casos que se destaca e vai para o clube maior. Kauã Santos é reserva do Eintracht Frankfurt, mas nas chances que teve impressionou, e novas oportunidades podem surgir.

No Monaco estão dois laterais que costumam ser convocados para a Seleção Brasileira. Vanderson pela direita e Caio Henrique na esquerda. Ainda no futebol francês, Igor Paixão é peça importante do Olympique de Marselha.

Na Alemanha, os laterais Yan Couto, do Borussia Dortmund, e Arthur, do Bayer Leverkusen, querem se firmar em equipes que podem surpreender. Mesmos casos de Mauro Júnior, no PSV, e Lucas Rosa, que chega nesta temporada para ajudar o Ajax.

Vale ressaltar os brasileiros no Sporting: Matheus Reis e Alisson Santos, além de um nome que vem se firmando no futebol turco. Gabriel Sara é o dono do meio de campo do Galatasaray.

Chance de ouro

Jogar a Champions League é para poucos. Há brasileiros que disputam a competição por clubes menos expressivos, destacam-se e a carreira decola. Outros apenas participam de forma tímida, mas poderão contar para todos que jogaram.

No estreante Pafos FC, do Chipre, são cinco brasileiros. Um deles é conhecido mundialmente, David Luiz foi o maior reforço da história do futebol cipriota. Além do zagueiro, o clube conta com Pedrão, Bruno, Anderson Silva e Jajá, este responsável pelo gol da classificação.

Outra equipe estreante é o Kairat Almaty, do Cazaquistão. O time tem os brasileiros Ricardinho, João Paulo, Edmilson e Élder Santana. Próximo dali, no Azerbaijão, está o Qarabag, que tem Matheus Silva, Dani Bolt, Pedro Bicalho e Kady Borges.