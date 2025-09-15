Quem joga melhor no Gre-Nal? Veja as cotações de Grêmio e Inter nos últimos clássicos

Grêmio e Inter já se enfrentaram 447 vezes desde 1910. Arte ZH

O maior clássico do Rio Grande do Sul tem data para se repetir. Grêmio e Inter entram em campo no domingo (21), para o 448º Gre-Nal da história.

As equipes se enfrentam no Beira-Rio pela 24ª rodada do Brasileirão. No primeiro turno, o resultado foi 1 a 1 na Arena — com os dois times cravando um 6.0 na média da Cotação de ZH.

Não foi a primeira vez que o Tricolor e o Colorado tiveram um desempenho similar em campo. Ao longo dos últimos anos, contudo, também tivemos Gre-Nais extremamente desparelhos.

Confira o retrospecto no gráfico abaixo.

