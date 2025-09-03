Quatro dias após ser vendido, Cuiabano retorna ao Botafogo por empréstimo

Cuiabano foi vendido por 6 milhões de euros (R$ 38,2 milhões). Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

Quatro dia após ser vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, o lateral-esquerdo Cuiabano está de volta ao Botafogo. Segundo o ge.globo, o ex-Grêmio retornará ao clube carioca por empréstimo até o fim de 2025.

O jovem de 22 anos foi vendido por 6 milhões de euros (R$ 38,2 milhões). Nas redes sociais, Cuiabano publicou um vídeo com lances pela equipe em tom de despedida. Contudo, no final da publicação ele salienta: "Esse não é um adeus, é só um até logo".

Cuiabano foi o quarto jogador do Botafogo a ser anunciado pelo clube inglês. Logo após o Mundial de Clubes, Igor Jesus e Jair foram contratados. Recentemente, o goleiro John, ex-Inter, também foi negociado com o Nottingham Forest.

Em abril de 2024, o Grêmio vendeu o lateral por R$ 8 milhões. Por ter mantido 20% de mais-valia em uma futura negociação, o Tricolor lucrou R$ 6 milhões com essa negociação.

Confira o vídeo de despedida do Botafogo publicado por Cuiabano