Quando ocorrem as semifinais da Copa do Brasil? 

Os finalistas da Copa do Brasil 2025 serão conhecidos apenas na metade de dezembro. Os jogos das semifinais estão marcados para os dias 10 e 14 do último mês do ano.
O calendário foi alterado pela CBF em agosto, com objetivo de antecipar o final do Brasileirão, passando as fases finais da Copa do Brasil para depois. A decisão aconteceu por conta da disputa do Intercontinental, em dezembro, caso o campeão da Libertadores seja um time brasileiro.
As semifinais terão um intervalo pequeno para as finais, que ocorrem nos dias 17 e 21 de dezembro. Esses jogos vão encerrar a temporada do futebol brasileiro.
Ainda não foram anunciados os horários dos jogos, nem os mandos. O que se sabe são os confrontos das semifinais:
- Cruzeiro x Corinthians
- Vasco x Fluminense