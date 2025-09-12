Quando ocorrem as semifinais da Copa do Brasil? 

Copa do Brasil será o torneio que encerrará a temporada do futebol brasileiro. Kin Saito / CBF/Divulgação

Os finalistas da Copa do Brasil 2025 serão conhecidos apenas na metade de dezembro. Os jogos das semifinais estão marcados para os dias 10 e 14 do último mês do ano.

O calendário foi alterado pela CBF em agosto, com objetivo de antecipar o final do Brasileirão, passando as fases finais da Copa do Brasil para depois. A decisão aconteceu por conta da disputa do Intercontinental, em dezembro, caso o campeão da Libertadores seja um time brasileiro.

As semifinais terão um intervalo pequeno para as finais, que ocorrem nos dias 17 e 21 de dezembro. Esses jogos vão encerrar a temporada do futebol brasileiro.

Ainda não foram anunciados os horários dos jogos, nem os mandos. O que se sabe são os confrontos das semifinais: