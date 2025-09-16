Quando João Fonseca joga de novo? Veja o calendário

João Fonseca entra em quadra nesta semana. ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Após boa atuação na Copa Davis defendendo o Brasil, João Fonseca voltará às quadras nesta semana. O tenista de 19 anos disputará a Laver Cup entre 19 e 21 de setembro, em São Francisco, nos Estados Unidos.

Esse torneio é uma disputa por equipes, entre Mundo x Europa, com chance do brasileiro enfrentar Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, ou Alexander Zverev, terceiro colocado da ATP.

Atualmente na 42ª posição, Fonseca terá quase duas semanas até o próximo desafio. Ele disputará seu sétimo torneio a nível Masters 1000 em 2025. No dia 1º de outubro começa o campeonato em Xangai, na China.

A partir de 13 de outubro, o brasileiro joga o ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica. Será a primeira competição deste nível desde Eastbourne, na Inglaterra, quando se preparava para Wimbledon. Por fim, Fonseca ainda disputa na semana seguinte o ATP 500 de Basileia, na Suíça.

Veja o calendário de João Fonseca nos próximos meses