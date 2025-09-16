Quais são os times em alta e em baixa após a Semana 2 da NFL

A Semana 2 da NFL terminou e 10 franquias seguem invictas. Por outro lado, há equipes que estão surpreendendo negativamente até o momento, sem vitórias e com desempenho abaixo do que era esperado antes da temporada começar.
Após os 16 jogos disputados na segunda rodada, Zero Hora traz cinco times que estão em alta e outros cinco que vivem momento de desespero.
Equipes em alta
Green Bay Packers
A melhora da defesa dos Packers já pode ser vista com a chegada de Micah Parsons. No entanto, não é só isso que explica a evolução de Green Bay. O ataque está funcionando, mesmo sem ter um grande recebedor como referência. O quarterback Jordan Love está distribuindo bem a bola e tem sido o líder esperado pelo torcedor.
Os Packers largaram na frente na NFC Norte, uma das divisões mais equilibradas na NFL. Qualquer vantagem é importante nessa disputa.
Los Angeles Chargers
A vitória na partida do Brasil contra os Chiefs não foi obra do acaso. Os Chargers venceram bem os Raiders na Semana 2, com mais uma atuação segura de Justin Herbert e seus recebedores.
O destaque vai principalmente para a defesa, que mostra intensidade e faz jogadas que mudam os rumos da partida. Foram três interceptações contra Geno Smith. Liderança isolada na AFC Oeste.
Indianapolis Colts
Quem imaginaria que os Colts estariam invictos sob o comando de Daniel Jones, e que o quarterback seria um dos melhores da NFL no início da temporada?
Após massacrar os Dolphins na Semana 1, a franquia de Indianapolis superou a forte defesa dos Broncos, com um chute para virar com o relógio zerado. Os Colts lideram a AFC Sul.
Los Angeles Rams
Vitória contra a forte defesa dos Texans na primeira rodada e um triunfo seguro diante dos Titans. Os Rams vão comendo pelas beiradas neste início de temporada. Pouco se fala da equipe, mas ela entrega bons resultados.
A defesa é o principal trunfo da equipe, mas o ataque não deixa a desejar, ainda mais sob a liderança do veterano quarterback Matthew Stafford. Os Rams não lideram a NFC Oeste de forma isolada, pois 49ers e Cardinals também venceram dois jogos, porém, o desempenho de Los Angeles é mais empolgante.
Tampa Bay Buccaneers
Os Bucs venceram dois jogos de maneira apertada, mas contra dois fortes adversários: Falcons e Texans. O que mais empolga até o momento é o desempenho do quarterback Baker Mayfield, ainda mais nos momentos decisivos.
Ele se reencontrou em Tampa Bay e está conseguindo liderar um time talentoso. A defesa é outro ponto forte dos Buccaneers, permitindo apenas 19,5 pontos de média contra adversários com ataques fortes.
Equipes em baixa
Chiefs
A tabela dos Chiefs não foi fácil nas duas primeiras rodadas, mas o desempenho não chega nem perto de empolgar. Perder para os Chargers e para os Eagles, ambos de forma apertada, não deixa de ser incomum.
No entanto, Kansas City nunca começou com duas derrotas uma temporada desde que Patrick Mahomes assumiu como quarterback titular. E ele parece estar jogando sozinho no ataque, já que seus alvos não são nada confiáveis. Os Chiefs são lanternas da AFC Oeste.
Chicago Bears
A franquia teve dois jogos difíceis, contra Vikings e Lions. Contudo, as derrotas mostraram uma fragilidade defensiva que não era esperada. Foram 51 pontos sofridos contra Detroit.
O ataque liderado por Caleb Williams já mostrou pontos positivos, principalmente em comparação com o último ano. Mas, caso a defesa siga nesse nível, será difícil superar qualquer adversário.
Miami Dolphins
Após serem massacrados na primeira rodada, os Dolphins precisavam dar uma resposta contra os Patriots. No entanto, mais uma derrota na conta do quarterback Tua Tagovailoa, que segue cometendo erros decisivos.
A tendência em Miami não é de melhora, mas de desmanche ao longo da temporada.
New York Jets
Na Semana 1, os Jets até iludiram o torcedor, mesmo com derrota para os Steelers. Porém, contra os Bills foram presas fáceis dos dois lados da bola. É difícil encontrar pontos positivos na equipe, que já começa a pensar na próxima temporada com bastante antecedência.
Texans
O desempenho dos Texans, comparado com as outras equipes mencionadas, não é pior. Porém, é um time que se espera mais, principalmente vitórias contra rivais de mesmo nível.
Contra os Rams, o ataque não funcionou. Diante dos Bucs, o resultado foi definido no detalhe. Houston terá dois jogos dentro da divisão para reagir, contra Jaguars e Titans.
Resultados da Semana 2 da NFL
- Green Bay Packers 27x18 Washington Commanders
- Dallas Cowboys 40x37 New York Giants
- Pittsburgh Steelers 17x31 Seattle Seahawks
- Tennessee Titans 19x33 Los Angeles Rams
- New York Jets 10x30 Buffalo Bills
- Miami Dolphins 27x33 New England Patriots
- Cincinnati Bengals 31x27 Jacksonville Jaguars
- New Orleans Saints 21x26 San Francisco 49ers
- Baltimore Ravens 41x17 Cleveland Browns
- Detroit Lions 52x21 Chicago Bears
- Indianapolis Colts 29x28 Denver Broncos
- Arizona Cardinals 27x22 Carolina Panthers
- Kansas City Chiefs 17x20 Philadelphia Eagles
- Minnesota Vikings 6x22 Atlanta Falcons
- Houston Texans 19x20 Tampa Bay Buccaneers
- Las Vegas Raiders 9x20 Los Angeles Chargers