Quais posições o Brasil de Pelotas ainda busca no mercado para a Copa FGF

O Brasil de Pelotas trabalha para concluir a montagem do elenco que vai disputar a Copa FGF. Apesar de contar com um grupo praticamente fechado, a direção ainda busca reforços para o sistema defensivo e de meio-campo, em posições consideradas carentes.
Segundo o técnico Emerson Cris, a equipe precisa de mais opções para a lateral-esquerda e para o setor de criação. Atualmente, Otávio é o único defensor da posição de origem no grupo, enquanto apenas Thiago Góes faz a função de armador.
— Sempre a gente está aberto a novas chegadas. Atletas que possam agregar e complementar o elenco. Vamos ter atleta suspenso ou lesionado, durante a competição acontecem muitas variáveis, então a gente tem que tá aberto, mapeando o mercado, sabendo da disponibilidade de atletas em posições pontuais — afirma o treinador.
O vice-presidente de Futebol, Gonzalo Russomano, também confirmou a busca por um volante com características defensivas.
— Ainda tá faltando um meia e um volante daqueles, vamos dizer assim, aquele camisa 5, aquele cara mais alto, que proteja mais a zaga — explica.
Elenco praticamente definido
Até o momento, o Xavante tem 27 atletas confirmados para a Copa FGF. O grupo conta com três goleiros, sete defensores, sete volantes, três meias e sete atacantes — sendo mais de dez remanescentes da campanha na Série D.
— Hoje a gente já tem atletas com uma identidade, com uma identificação com o torcedor. Isso nos dá uma condição muito melhor em relação ao que tínhamos na Série D — avalia Emerson Cris.
Entre os atletas do elenco, três estão entregues ao departamento médico. Os volantes Rael e Rafael Gelatti estão em fase de transição para voltar aos gramados, enquanto o centroavante Patrikão, que sofreu um incômodo muscular na última semana, reduziu as cargas de treinamento para evitar uma lesão.
Novo ambiente
Além da preparação em campo, o momento rubro-negro é marcado pela aprovação da recuperação judicial e pela proposta de transformação em SAF, que deve ser votada pelo Conselho Deliberativo nas próximas semanas. Para Russomano, esses fatores ajudam a impulsionar a mobilização no Bento Freitas:
— Deu um gás. O torcedor viu que o clube está em um caminho certo e que vai se ajeitar — disse, após o treino aberto no domingo (7).
O treinador também vê que esse ambiente positivo:
— Eu acho que desde que eu cheguei não teve um ambiente tão bacana como hoje estamos tendo aqui – destaca.
Elenco Xavante confirmado para a Copa FGF:
Goleiros
- Gabriel Oliveira, 30 anos
- João Lucas, 21 anos
- Tiepo, 27 anos
Laterais-direitos
- Digão, 24 anos
- Lucas Serafini, 25 anos
- Yuri Farias, 21 anos
Zagueiros
- Felipe Camargo, 26 anos
- Josué (Jô), 25 anos
- Vitor Becker, 24 anos
Lateral-esquerdo
- Otávio, 30 anos
Volantes
- Alan, 27 anos
- Matheus Obina, 23 anos
- Murilo, 26 anos
- Rael, 24 anos (recuperando lesão)
- Rafael Gelatti, 23 anos (recuperando lesão)
- Thiago Henrique, 23 anos
- Thobias, 22 anos
Meias
- Giovani Alvisi, 22 anos
- Kauê Muniz, 22 anos
- Thiago Góes, 24 anos
Atacantes
- Adriano Klein, 24 anos
- Daniel Dias, 24 anos
- Guilherme Santos (Pescoço), 20 anos
- Márcio Jonatan, 33 anos
- Patrikão, 26 anos
- Silvano, 27 anos
- Wesley Santos, 24 anos