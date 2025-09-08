Quais posições o Brasil de Pelotas ainda busca no mercado para a Copa FGF

Elenco do Xavante já tem 27 jogadores. Daniel Costa / Grupo RBS

O Brasil de Pelotas trabalha para concluir a montagem do elenco que vai disputar a Copa FGF. Apesar de contar com um grupo praticamente fechado, a direção ainda busca reforços para o sistema defensivo e de meio-campo, em posições consideradas carentes.

Segundo o técnico Emerson Cris, a equipe precisa de mais opções para a lateral-esquerda e para o setor de criação. Atualmente, Otávio é o único defensor da posição de origem no grupo, enquanto apenas Thiago Góes faz a função de armador.

— Sempre a gente está aberto a novas chegadas. Atletas que possam agregar e complementar o elenco. Vamos ter atleta suspenso ou lesionado, durante a competição acontecem muitas variáveis, então a gente tem que tá aberto, mapeando o mercado, sabendo da disponibilidade de atletas em posições pontuais — afirma o treinador.

O vice-presidente de Futebol, Gonzalo Russomano, também confirmou a busca por um volante com características defensivas.

— Ainda tá faltando um meia e um volante daqueles, vamos dizer assim, aquele camisa 5, aquele cara mais alto, que proteja mais a zaga — explica.

Elenco praticamente definido

Até o momento, o Xavante tem 27 atletas confirmados para a Copa FGF. O grupo conta com três goleiros, sete defensores, sete volantes, três meias e sete atacantes — sendo mais de dez remanescentes da campanha na Série D.

— Hoje a gente já tem atletas com uma identidade, com uma identificação com o torcedor. Isso nos dá uma condição muito melhor em relação ao que tínhamos na Série D — avalia Emerson Cris.

Entre os atletas do elenco, três estão entregues ao departamento médico. Os volantes Rael e Rafael Gelatti estão em fase de transição para voltar aos gramados, enquanto o centroavante Patrikão, que sofreu um incômodo muscular na última semana, reduziu as cargas de treinamento para evitar uma lesão.

Novo ambiente

Além da preparação em campo, o momento rubro-negro é marcado pela aprovação da recuperação judicial e pela proposta de transformação em SAF, que deve ser votada pelo Conselho Deliberativo nas próximas semanas. Para Russomano, esses fatores ajudam a impulsionar a mobilização no Bento Freitas:

— Deu um gás. O torcedor viu que o clube está em um caminho certo e que vai se ajeitar — disse, após o treino aberto no domingo (7).

O treinador também vê que esse ambiente positivo:

— Eu acho que desde que eu cheguei não teve um ambiente tão bacana como hoje estamos tendo aqui – destaca.

Elenco Xavante confirmado para a Copa FGF:

Goleiros

Gabriel Oliveira, 30 anos

João Lucas, 21 anos

Tiepo, 27 anos

Laterais-direitos

Digão, 24 anos

Lucas Serafini, 25 anos

Yuri Farias, 21 anos

Zagueiros

Felipe Camargo, 26 anos

Josué (Jô), 25 anos

Vitor Becker, 24 anos

Lateral-esquerdo

Otávio, 30 anos

Volantes

Alan, 27 anos

Matheus Obina, 23 anos

Murilo, 26 anos

Rael, 24 anos (recuperando lesão)

Rafael Gelatti, 23 anos (recuperando lesão)

Thiago Henrique, 23 anos

Thobias, 22 anos

Meias

Giovani Alvisi, 22 anos

Kauê Muniz, 22 anos

Thiago Góes, 24 anos

Atacantes