Quadriciclo, concentração e elevador: veja os bastidores do Mineirinho na megarrampa

Sandro Dias quebrou o recorde mundial em descida realizada em Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Absorto. Embebido em concentração. Com respiração compassada e olhar fixo no horizonte. Assim, nos bastidores do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), Sandro Dias — o Mineirinho — fez e refez o trajeto interno no curvado edifício onde gravaria o seu nome como recordista mundial.

ZH acompanhou os deslocamentos internos do Mineirinho, no vai e vem do atleta pelos pátios e corredores do CAFF, nesta quinta-feira (26). Depois de descer a longa rampa, amortecer o corpo na pilha de espumas e comemorar com a sua família, Sandro Dias partia para a próxima aventura, sempre mais alta, em absoluto silêncio e concentração.

O deslocamento do fim da descida até o próximo drop era feito pelo pátio interno do CAFF, onde apenas um grupo restrito teve acesso durante o evento. Nesta área, apenas as equipes da RedBull, imprensa selecionada e integrantes do governo do Estado podiam circular.

Confira o vídeo com os bastidores:

Após cada descida, na base da megarrampa, Mineirinho subia em um quadriciclo e arrancava pelo pátio interno do CAFF, de volta para o prédio de 21 andares para uma nova descida. No trajeto, no máximo um aceno de resposta aos servidores do CAFF que, das janelas, gritavam em apoio ao skatista.