Quadriciclo, concentração e elevador: veja os bastidores do Mineirinho na megarrampa

Absorto. Embebido em concentração. Com respiração compassada e olhar fixo no horizonte. Assim, nos bastidores do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), Sandro Dias — o Mineirinho — fez e refez o trajeto interno no curvado edifício onde gravaria o seu nome como recordista mundial.
ZH acompanhou os deslocamentos internos do Mineirinho, no vai e vem do atleta pelos pátios e corredores do CAFF, nesta quinta-feira (26). Depois de descer a longa rampa, amortecer o corpo na pilha de espumas e comemorar com a sua família, Sandro Dias partia para a próxima aventura, sempre mais alta, em absoluto silêncio e concentração.
O deslocamento do fim da descida até o próximo drop era feito pelo pátio interno do CAFF, onde apenas um grupo restrito teve acesso durante o evento. Nesta área, apenas as equipes da RedBull, imprensa selecionada e integrantes do governo do Estado podiam circular.
Confira o vídeo com os bastidores:
Após cada descida, na base da megarrampa, Mineirinho subia em um quadriciclo e arrancava pelo pátio interno do CAFF, de volta para o prédio de 21 andares para uma nova descida. No trajeto, no máximo um aceno de resposta aos servidores do CAFF que, das janelas, gritavam em apoio ao skatista.
Dentro do CAFF, um elevador ficou reservado para o atleta. No 21° andar, Mineirinho tinha um ponto de preparação para se preparar antes do drop seguinte. Às margens do atleta, durante todo o trajeto, apenas a equipe responsável pelas imagens que serão usadas em divulgação e em um documentário que está sendo produzido sobre a quebra do recorde.