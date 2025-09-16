PSG x Atalanta pela Champions League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

PSG e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 16h, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Parc des Princes, em Paris, na França.
Escalações para PSG x Atalanta
PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Marquinhos e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique.
Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien e Scalvini; Bellanova, Pasalic, De Roon e Zalewski; De Ketelaere, Krstovic e Sulemana. Técnico: Ivan Juric.
Onde assistir a PSG x Atalanta
- A HBO Max (streaming) anuncia a transmissão.