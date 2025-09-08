Primeiro domingo de jogos da temporada mostra verdadeira essência da NFL

A disputa da temporada da NFL começou na quinta-feira (4), com a vitória do Philadelphia Eagles, e seguiu na sexta (5), em partida disputada em São Paulo. No entanto, foi no domingo (7) que os fãs mataram a saudade da liga de futebol americano, enquanto os novos apreciadores do esporte conheceram a verdadeira essência da NFL.
As diversas partidas dominicais, que começaram às 14h e invadiram a madrugada de segunda-feira (8), reuniram clássicos divisionais, duelos equilibrados e uma virada de tirar o fôlego até o último segundo.
Virada dos Bills sobre os Ravens
O primeiro Sunday Night Football da temporada foi um dos melhores jogos dos últimos anos. Os dois últimos MVP estiveram em campo e proporcionaram um verdadeiro show de futebol americano.
Mesmo fora de casa, o Baltimore Ravens dominou boa parte da partida. Derrick Henry estava imparável nas corridas e marcou 2 touchdowns. Lamar Jackson, que já foi MVP duas vezes, comandava as ações com passes precisos e bons avanços terrestres.
No último quarto, a vantagem chegou a ser de 40 a 25 para os Ravens. No entanto, os Bills mostraram poder de reação. Josh Allen, atual MVP, acertou quase todos os passes que tentou na reta final, tendo Kean Coleman como principal alvo.
Um touchdown foi marcado e a defesa de Buffalo tinha que fazer algo. E fez. Henry deixou a bola cair, em um lance incomum para o jogador, e Joey Bosa recuperou o fumble.
Os Bills capitalizaram o turnover em mais um touchdown e viraram com um field goal de Matt Prater. A equipe anotou 22 pontos no último quarto. Resultado final foi 41 a 40 para Buffalo.
Clássicos decisivos
O primeiro domingo de jogos também marcou o encontro de rivais em campo. Foram cinco clássicos disputados, e os resultados podem ser decisivos no final da temporada regular para definir os classificados para os playoffs.
Sem dificuldades, o Washington Commanders superou o New York Giants por 21 a 6. O mesmo serviu para o Green Bay Packers, que venceu o Detroit Lions por 27 a 13. Um resultado que surpreendeu pela falta de equilíbrio e também marcou a estreia de Micah Parsons pelos Packers.
Equilíbrio mesmo foi possível ver nos outros três duelos. O Cincinnati Bengals venceu o Cleveland Browns por 17 a 16, sofrendo mais do que deveria; o San Francisco 49ers, fora de casa, superou o Seattle Seahawks por 17 a 13; e o Tampa Bay Buccaneers venceu, por 23 a 20, o Atlanta Falcons, que teve a chance de empatar com um chute, mas errou.
Veja os resultados da Semana 1 da NFL
- Philadelphia Eagles 24x20 Dallas Cowboys
- Los Angeles Chargers 27x21 Kansas City Chiefs
- Indianapolis Colts 33x8 Miami Dolphins
- New York Jets 32x34 Pittsburgh Steelers
- Jacksonville Jaguars 26x10 Carolina Panthers
- New Orleans Saints 13x20 Arizona Cardinals
- Washington Commanders 21x6 New York Giants
- Atlanta Falcons 20x23 Tampa Bay Buccaneers
- Cleveland Browns 16x17 Cincinnati Bengals
- New England Patriots 13x20 Las Vegas Raiders
- Seattle Seahawks 13x17 San Francisco 49ers
- Denver Broncos 20x12 Tennessee Titans
- Green Bay Packers 27x13 Detroit Lions
- Los Angeles Rams 14x9 Houston Texans
- Buffalo Bills 41x40 Baltimore Ravens
Segunda-feira (8)
- 21h15min: Chicago Bears x Minnesota Vikings - ESPN 2