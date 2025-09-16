Juventus e Borussia Dortmund fizeram um jogão em Turim. Marco BERTORELLO / AFP

A fase de liga da Champions League começou nesta terça-feira (16) de forma agitada. Uma boa prévia do que deve acontecer ao longo do maior torneio do futebol europeu.

Foram 23 gols em seis jogos. Os destaques ficam para o empate em 4 a 4 entre Juventus e Borussia Dortmund, na Itália, e a virada do Qarabag sobre o Benfica, em Portugal.

A grande surpresa foi o estreante Union Saint-Gilloise, da Bélgica, que bateu o PSV fora de casa por 3 a 1.

Maior campeão do torneio, o Real Madrid tomou um susto, mas virou sobre o Marseille, com dois gols de pênalti e um jogador a menos — Carvajal foi expulso no segundo tempo.

Os londrinos Arsenal e Tottenham venceram os espanhóis Bilbao e Villarreal, respectivamente. Veja abaixo todos os resultados do dia.

Os resultados dos jogos desta terça-feira

Athletic Bilbao 0x2 Arsenal

PSV 1x3 USG

Benfica 2x3 Qarabag

Juventus 4x4 Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Real Madrid 2x1 Olympique de Marseille

2x1 Olympique de Marseille Tottenham 1x0 Villarreal

Os demais jogos da primeira rodada

Quarta-feira (17)

Olympiacos x Pafos

Slavia Praha x Bodo/Glimt

Ajax x Inter

Bayern de Munique x Chelsea

Liverpool x Atlético de Madrid

PSG x Atalanta

Quinta-feira (18)

Club Brugge x Monaco

København x Bayer Leverkusen

Frankfurt x Galatasaray

Manchester City x Napoli

Newcastle x Barcelona

Sporting x Kairat

