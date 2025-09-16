A fase de liga da Champions League começou nesta terça-feira (16) de forma agitada. Uma boa prévia do que deve acontecer ao longo do maior torneio do futebol europeu.
Foram 23 gols em seis jogos. Os destaques ficam para o empate em 4 a 4 entre Juventus e Borussia Dortmund, na Itália, e a virada do Qarabag sobre o Benfica, em Portugal.
A grande surpresa foi o estreante Union Saint-Gilloise, da Bélgica, que bateu o PSV fora de casa por 3 a 1.
Maior campeão do torneio, o Real Madrid tomou um susto, mas virou sobre o Marseille, com dois gols de pênalti e um jogador a menos — Carvajal foi expulso no segundo tempo.
Os londrinos Arsenal e Tottenham venceram os espanhóis Bilbao e Villarreal, respectivamente. Veja abaixo todos os resultados do dia.
Os resultados dos jogos desta terça-feira
- Athletic Bilbao 0x2 Arsenal
- PSV 1x3 USG
- Benfica 2x3 Qarabag
- Juventus 4x4 Borussia Dortmund
- Real Madrid 2x1 Olympique de Marseille
- Tottenham 1x0 Villarreal
Os demais jogos da primeira rodada
Quarta-feira (17)
- Olympiacos x Pafos
- Slavia Praha x Bodo/Glimt
- Ajax x Inter
- Bayern de Munique x Chelsea
- Liverpool x Atlético de Madrid
- PSG x Atalanta
Quinta-feira (18)
- Club Brugge x Monaco
- København x Bayer Leverkusen
- Frankfurt x Galatasaray
- Manchester City x Napoli
- Newcastle x Barcelona
- Sporting x Kairat