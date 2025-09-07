Presidente do Santos revela súmula de primeiro jogo de Pelé pelo clube, há 69 anos; veja foto

Carreira de Pelé somou incríveis 1.281 gols. AFP / AFP

Há exatos 69 anos, em 1956, o futebol ganhava um novo brilho. Com apenas 15 anos, um jovem chamado Pelé fez sua estreia no Santos e marcou seu primeiro gol. Por tudo que o Rei do Futebol representa, essa data se tornou histórica, e o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, fez questão de celebrar compartilhando a súmula da partida em suas redes sociais neste domingo (7).

Era um amistoso da equipe santista contra o Corinthians de Santo André, no estádio Américo Guazelli. Foi ali que o futuro Rei do Futebol, ainda um garoto, balançou as redes pela primeira vez, contribuindo para a goleada do Santos por 7 a 1.

Pelé entrou em campo no segundo tempo, no lugar de Del Vecchio, e não demorou para mostrar seu talento. Aos 34 minutos, o gol histórico saiu — o sexto do Peixe no duelo —, dando início a uma carreira que somaria incríveis 1.281 gols.

Veja a súmula da partida

Story de Marcelo Teixeira, presidente do Santos, no Instagram. Instagram / Reprodução

Os gols do Peixe foram marcados por Alfredinho, aos 28, Del Vecchio, aos 30, Álvaro, aos 34 e Alfredinho, aos 41 minutos do primeiro tempo; Del Vecchio, aos 15, Pelé, aos 34, e Jair, aos 44 minutos do segundo tempo. Vilmar, aos 41 do segundo tempo, descontou para os donos da casa

Histórico de homenagens

O Santos tem um carinho especial por essa data. Em 2021, para comemorar os 65 anos da estreia do Rei, o clube estampou um selo comemorativo nas camisas em um jogo contra o Bahia. Além disso, nos jogos em casa, aos 10 minutos, um vídeo com os lances de Atleta do Século é exibido no placar — tradição carinhosamente batizada de "minuto do Rei".