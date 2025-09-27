Na apresentação de Zubeldía, presidente do Fluminense não esconde mágoa com Renato: "Deve a multa"

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, e Luis Zubeldía, novo técnico do clube. Marcelo Gonçalves / Divulgação

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, na véspera do clássico com o Botafogo, compareceu neste sábado (27) ao CT Carlos Castilho para apresentar o recém-chegado técnico Luis Zubeldía, que esteve próximo de fechar com o Inter.

O dirigente, porém, não escondeu a decepção com o antecessor, Renato Portaluppi, que pediu demissão do clube na última quarta-feira (24), após a eliminação na Copa Sul-Americana.

— A gente teve uma eliminação dolorosa, mas em nenhum momento havia a intenção de fazer a troca de comando. Consideramos a temporada boa, dentro da nossa expectativa, fomos o quarto colocado na Copa do Mundo de Clubes e ainda podemos conquistar a Copa do Brasil — analisou Bittencourt, que logo depois acrescentou:

— Desci ao vestiário após o jogo com o Lanús para dar meu apoio em um momento triste e fui surpreendido. O Renato disse que não queria continuar, que estava desgastado com questões externas, chateado com algumas coisas que estava ouvindo, e isso o deixava desgostoso com o dia a dia, não com o Fluminense. Tentei demovê-lo da ideia, mas ele estava irredutível.

Surpreso e magoado com o pedido de demissão, o presidente do time das Laranjeiras afirmou que Renato terá de pagar a multa pela rescisão unilateral de contrato:

— Todo contrato de trabalho tem multa bilateral. Quando o treinador é demitido, a gente deve a multa ao treinador. Quando ele pede demissão, ele deve a multa ao clube. Obviamente essa multa é devida. A gente tinha uma relação excelente, mas futebol é assim, faz parte.

Mário Bittencourt seguiu falando sobre a pressão externa sofrida por Renato.

— Eu não sabia que o Luis (Zubeldía) não tinha rede social, mas não é um critério. Acho que o Renato não quis falar da rede social dele, mas da sociedade como um todo. A rede social impacta todo mundo hoje, de forma positiva e de forma negativa, mas esta impacta muito mais, causa danos. Acho que o que o Renato quis dizer foi isso, ele cansou — concluiu o dirigente.

Alvo do Inter, Zubeldía é apresentado

Zubeldía assinou contrato até o fim de 2026. Marcelo Gonçalves / Divulgação

Zubeldía foi apresentado neste sábado como novo técnico do Fluminense. O treinado argentino assinou vínculo com o clube carioca até o fim de 2026.

— Estou muito feliz de ocupar esse cargo. O que me fez tomar essa decisão foram os objetivos do clube. Me encontro num momento muito bom para estar à altura dos objetivos da equipe — afirmou Zubeldía em entrevista coletiva.

O novo treinador do Fluminense também falou brevemente sobre como ocorreram as negociações para assumir o clube. Além do Inter, a seleção peruana demonstrou interesse pelo técnico.

— Acredito que a temporada tem sido boa, também por causa do grande treinador que foi o Renato. Com a saída dele, o presidente se comunicou comigo e apresentou a proposta.

Ao abordar o trabalho com jovens das categorias de base, Zubeldía recordou dois jogadores do Inter que ele já treinou:

— Na Argentina, usei muitos jogadores jovens. No São Paulo, diziam que eu não usava (...). Bernabei e Aguirre, os dois laterais do Inter, estrearam comigo. López, do Palmeiras, estreou e teve continuidade comigo. Poderia enumerar mais. É saber usá-los no momento certo.