Inspirado em Brasília
Prédio da rampa, de orquestra e de secretarias: conheça o CAFF, edifício que vai receber histórica descida de Mineirinho

Hexacampeão mundial Sandro Dias, o Mineirinho, deve dropar do topo do Centro Administrativo do RS, construção icônica da Capital, em manobra inédita no skate mundial

Gustavo Foster

