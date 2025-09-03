Por que Djokovic dançou após vitória sobre norte-americano no US Open?

Djokovic após a vitória sobre Fritz. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A atmosfera foi tensa nas quartas de final do US Open entre Novak Djokovic e Taylor Fritz. Apesar do público apoiar massivamente o tenista local na noite desta terça-feira (2), foi Djoko quem garantiu a vitória, por 3 a 1.

O sérvio mandou para casa o último estadunidense na disputa masculina pelo Grand Slam dos Estados Unidos. De quebra, "calou" o público local, que pareceu irritá-lo em alguns momentos do jogo com a sua torcida por Fritz.

Calar o público, contudo, pareceu não ser suficiente, e Djokovic decidiu comemorar a vaga nas semifinais com uma dança no meio da quadra. O que parecia uma provocação, no entanto, era na verdade uma brincadeira entre pai e filha.

Na entrevista pós-jogo — e pós-dancinha — Djokovic explicou porque tinha arriscado alguns passos de dança.

— Aquela dança foi para minha filha Tara (que estava de aniversário na terça-feira). É do filme KPop Demon Hunters. Nós ensaiamos várias coreografias e essa é a favorita dela. Espero que a faça sorrir quando ela acordar pela manhã.

Djokovic retorna às quadras do US Open na sexta-feira (5). Ele encara o espanhol Carlos Alcaraz na semifinal do torneio. Quem vencer vai para a grande final, que será disputada no domingo (7).

