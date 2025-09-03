Esportes

Quartas de final
Notícia

Por que Djokovic dançou após vitória sobre norte-americano no US Open?

Sérvio bateu Taylor Fritz por 3 a 1 na noite de terça-feira (2), apesar do grande apoio da torcida ao tenista local

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS