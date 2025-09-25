Por que Chiefs x Ravens na Semana 4 pode ser decisivo para as duas equipes? Assista ao podcast

Chiefs e Ravens chegam no duelo com campanha negativa. Rob Carr / AFP

A Semana 4 da NFL chega com a promessa de um duelo importantíssimo entre Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens.

Considerados dois times favoritos na AFC, eles chegam com duas derrotas e uma vitória cada. Por isso, o triunfo é importante para as pretensões dos dois times.

Além disso, há o reencontro de Micah Parsos com o Dallas Cowboys, seu ex-time, e um confronto interessante entre os invictos Philadelphia Eagles e Tampa Bay Buccaneers.

