Popó vence Wanderlei Silva em luta que termina com briga generalizada

Popó venceu Wanderlei Silva. Gaspar Nóbrega / Spaten Fight Night,Divulgação

O tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas venceu Wanderlei Silva no desafio do Spaten Fight Night, em São Paulo, no início da madrugada deste domingo (28).

A luta terminou com uma briga generalizada entre as equipes dos dois atletas. Na confusão, Wanderlei Silva foi nocauteado após levar um soco no queixo. Ele foi atendido e passa bem, segundo o site do Canal Combate.

Popó venceu no quarto round após Wanderlei ser eliminado pela arbitragem. O lutador de Muay Thai foi desclassificado após três infrações — na última, acertou o boxeador baiano com a cabeça.

Quem é Wanderlei Silva

O lutador Wanderlei Silva tem 49 anos, é especialista em Muay Thai e conhecido por um estilo de luta agressivo. Tem 35 vitórias e 14 derrotas em lutas oficiais de MMA por UFC, Pride e Bellator. Das vitórias, 27 foram por nocaute.

Nascido em Curitiba, é considerado um lutador de peso médio, com 1,85 m e 84 kg. Detém os recordes de mais vitórias, nocautes, defesas de título e maior sequência de vitórias no Pride.

Quem é Acelino 'Popó' Freitas

Popó Freitas tem 50 anos, é tetracampeão mundial de boxe e foi supercampeão mundial unificado pelas organizações WBO e WBA.

Seu cartel é de 43 lutas profissionais, com 41 vitórias, 34 delas por nocaute. Teve duas derrotas. Conquistou quatro títulos mundiais pelas quatro principais organizações de boxe do mundo: WBO, WBA, WBC e IBF.

Desistência de Vitor Belfort

A luta inicialmente era contra Vítor Belfort, mas o atleta de 48 anos sofreu uma lesão durante sua preparação para o confronto. De acordo com comunicado oficial, Belfort sofreu uma concussão de grau 3.

— Vocês não imaginam o quanto estou chateado com essa situação, mas sei que isso é algo que pode acontecer com qualquer atleta. Estava me preparando para dar um grande espetáculo ao público e aos fãs da luta, com uma nova vitória. Infelizmente, esse imprevisto aconteceu e agora preciso focar na minha recuperação. Podem ficar tranquilos de que o meu retorno aos ringues e, especialmente essa revanche, vão acontecer assim que eu estiver 100% — disse Belfort.