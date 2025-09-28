Popó levanta bandeira branca após confusão e pede paz a Wanderlei: 'Pronto para te abraçar'

Acelino "Popó" Freitas espera colocar um ponto final na briga generalizada entre sua equipe e a do oponente Wanderlei Silva, ocorrida após a luta de boxe realizada na madrugada neste domingo, em São Paulo, e que manchou o evento Spaten Fight Night 2.

O tetracampeão mundial de boxe utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas ao ex-lutador do UFC e afirmou que espera que o adversário retribua o gesto "pela pacificação e preservação do boxe".

"Wand, estou e sempre estarei aqui, pronto para apertar suas mãos, te abraçar e fazer a minha parte nas desculpas - pela pacificação e preservação do boxe", afirmou o pugilista. "Esse é o nosso papel como ídolos de gerações. Espero que tenhas a grandeza de seguirmos juntos nesse propósito, que é muito maior do que nós."

No texto, Popó afirma que voltou ao ringue para "tentar apaziguar, mas acabou atacado covardemente. Wanderlei, tragado pelo tumulto, foi ao chão e agora se recupera. No ringue, dezenas de pessoas se envolveram em um espetáculo de insanidade coletiva". Nos comentários, porém, o lutador foi criticado por seguidores, que acusaram sua equipe de provocar o lado rival e iniciar o tumulto.