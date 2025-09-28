Popó e Werdum trocam acusações sobre briga no Spaten Night Fight; veja o que cada um disse

Popó Freitas e Wanderlei Silva se enfrentaram neste domingo. @popofreitas / Instagram / @werdum / Instagram / Reprodução

A noite de boxe entre Popó Freitas e Wanderlei Silva terminou em confusão generalizada na madrugada deste domingo (28), no Spaten Fight Night 2, em São Paulo. No ringue, Wanderlei havia sido penalizado repetidas vezes por golpes ilegais, como cabeçadas e joelhadas. A luta terminou no quarto round, com vitória de Popó devido à desclassificação Wanderlei.

Após a evento, Popó acusou Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC e corner de Wanderlei, de invadir o ringue e iniciar a briga:

— Eu não sei para que m**** esses caras colocaram o Werdum nesse evento. Esse cara só faz m**** nos eventos dos outros. Werdum, eu tenho vergonha, cara. Se eu fosse você, eu teria vergonha. Você que veio para cima de mim. Tem um vídeo gravado de você em cima de mim, querendo me bater. Mas Deus sabe o que faz — afirmou o tetracampeão mundial em vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo Popó, a confusão começou quando Werdum invadiu o ringue junto com o filho de Wanderlei.

— Wand, foi entre eu e você, não tinha nada a ver com a equipe. Infelizmente, o Werdum, covardemente, invadiu o ringue junto com o seu filho e foi pra cima de todo mundo — completou.

Werdum rebate Popó

Poucas horas depois, Fabrício Werdum respondeu em suas redes sociais. O ex-campeão do UFC publicou um vídeo com imagens da briga e acusou a equipe do Popó de iniciar a confusão.

— Tinha uns 20 contra quatro. Estavam eu, o Wanderlei, o Thor e o Dida. Foi uma reação nossa, porque eles começaram a gritar e vieram para cima. As imagens não mentem — afirmou.

Amigo de Wanderlei Silva, Werdum acompanhou o ex-lutador após a briga e relatou que ele precisou ser levado ao hospital:

— O Wanderlei está aqui no hospital, tomando pontos nos olhos.

Após a agressão, Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue. Com um corte profundo no rosto e sangramento intenso, o ex-lutador foi levado a um hospital na zona sul de São Paulo e recebeu alta ainda neste domingo.

Popó pede paz a Wanderlei: "Pronto para te abraçar"

O tetracampeão mundial de boxe utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas a Wanderlei e afirmou que espera que o adversário retribua o gesto "pela pacificação e preservação do boxe".

— Wand, estou e sempre estarei aqui, pronto para apertar suas mãos, te abraçar e fazer a minha parte nas desculpas, pela pacificação e preservação do boxe. Esse é o nosso papel como ídolos de gerações. Espero que tenhas a grandeza de seguirmos juntos nesse propósito, que é muito maior do que nós — afirmou o pugilista.

No texto, Popó afirma que voltou ao ringue para "tentar apaziguar, mas acabou atacado covardemente. Wanderlei, tragado pelo tumulto, foi ao chão e agora se recupera. No ringue, dezenas de pessoas se envolveram em um espetáculo de insanidade coletiva". Nos comentários, porém, o lutador foi criticado por seguidores, que acusaram sua equipe de provocar o lado rival e iniciar o tumulto.

— Agora é hora de reflexão. Que se levante mais alto o espírito nobre do boxe. Que prevaleça o respeito, o pedido de perdão, o aperto de mãos, o abraço sincero. Nenhum de nós queria o final que se sucedeu, mas ainda podemos construir, já no presente, um futuro de paz, harmonia e espírito esportivo. Que todos respeitem a nossa história, a minha e a sua — concluiu.