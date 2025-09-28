Esportes

Cenas lamentáveis

Popó e Werdum trocam acusações sobre briga no Spaten Night Fight; veja o que cada um disse

Equipes dos lutadores invadiram o ringue após vitória de Popó; Wanderlei Silva tomou pontos no olho e recebeu alta do hospital neste domingo 

Estadão Conteúdo

Zero Hora

