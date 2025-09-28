Polônia bate a República Tcheca e fica com o bronze no Mundial de Vôlei masculino

Poloneses comemoram o bronze. Volleyball World / Divulgação

Uma das favoritas ao título do Campeonato Mundial masculino de vôlei, a Polônia terminou a competição com a medalha de bronze.

Neste domingo (28), a seleção que disputou as três finais anteriores do torneio, sendo campeã em 2014 e 2018, venceu a República Tcheca por 3 a 1, parciais de 25/18, 23/25, 25/22 e 25/21, em 1h41min de jogo.

Esta foi a sexta medalha polonesa em mundiais, a primeira de bronze. Já os tchecos não terminavam entre os quatro primeiros desde 1970, quando a então Tchecoslováquia chegou à fase final.

Com 26 acertos, o cubano naturalizado polonês Wilfredo León foi o grande nome do jogo. O oposto Kewin Sasak terminou com 11 pontos.