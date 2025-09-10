Pigossi vira jogo dramático no SP Open e Ana Candiotto vence ucraniana em 1º triunfo em WTA 250

A tarde de terça-feira foi de grandes vitórias para as representantes brasileiras de simples no SP Open, nas quadras do Parque Villa-Lobos. Laura Pigossi virou jogo dramático diante de norte-americana, enquanto Ana Candiotto celebrou seu primeiro triunfo da carreira em um WTA 250.

Grande aposta na disputa por duplas - despachou a parceria de Bia Haddad na segunda-feira -, Pigossi travou uma grande batalha com Elizabeth Mandlik, dos Estados Unidos, na quadra central Maria Esther Bueno. Depois de levar 6 a 2 no primeiro set, a brasileira fez a alegria da torcida verde e amarela com virada de 6/3 e 6/4 após 2h33 de jogo.

"Aceitei o fato que talvez hoje não fosse o meu dia e que eu tinha que simplesmente lutar com aquilo que eu tinha e a torcida ia fazer completamente a diferença", admitiu Pigossi. "Aceitei esse fato e comecei a tentar, assim, colocar a bola dentro da quadra, fazer o que eu podia e que, se eu saísse com a vitória, eu tinha um dia a mais para me dar uma nova oportunidade para tentar apresentar o melhor tênis do dia seguinte. Foi isso que eu fiz e eu estou muito feliz", comemorou.

No terceiro e decisivo set, Pigossi abriu 3 a 0, permitiu a reação e ainda salvou dois break points para buscar a vitória por 6 a 4. "É muito fácil ganhar quando tudo está funcionando, quando tudo está saindo maravilhoso. Mas é muito difícil você simplesmente aceitar que talvez hoje não ia ser o dia que eu iria conseguir apresentar com o que eu venho jogando, o que eu venho treinando, e simplesmente estou muito feliz de poder estar na segunda rodada desse torneio."

Quem também estava radiante no Parque Villa-Lobos era a paulista Ana Candiotto, convidada do SP Open, que fez uma grande estreia e celebrou sua primeira vitória da carreira em um WTA 250. O triunfo da jovem de 21 anos veio em três sets, diante da ucraniana Valeriya Strakhova, com direito a pneu no terceira set. A brasileira avançou com 6/3, 5/7 e 6/0.

"Foi um jogo muito duro do início ao fim. Eu comecei jogando super bem ali, o segundo set também estava com o jogo ali pra fechar, mas fiquei um pouco nervosa. Acho que é normal também, primeira vez que eu joguei um WTA 250, que eu cheguei perto assim de ganhar um jogo", disse Candiotto. "E aí, o segundo set ficou duro, mas depois eu consegui zerar a cabeça e começar muito bem no terceiro set, que foi essencial ali pra conseguir a vitória."