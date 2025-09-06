Pierre Gasly renova com Alpine até o final de 2028

O piloto francês Pierre Gasly renovou seu contrato com a Alpine até o final da temporada de 2028, anunciou a equipe franco-britânica neste sábado (6). A divulgação acontece no final de semana do Grande Prêmio da Itália, no circuito de Monza, onde Gasly seu melhor resultado na categoria: uma vitória em 2020.
Gasly estreou na F1 em 2017 com a equipe Toro Rosso (posteriormente renomeada AlphaTauri e atualmente Racing Bulls). Até agora, ele competiu em 168 GPs, conquistando cinco pódios — dois pela equipe francesa, em 2024 e 2023.
Na classificatória para a corrida de domingo (7), no entanto, o francês não conseguiu obter bom desempenho e parou no Q1. Com isso, ele larga na 19ª posição, à frente apenas de Liam Lawson (Racing Bulls).
Enquanto a presença de Gasly na Alpine está garantida para a próxima temporada, o futuro de seu companheiro de equipe, o argentino Franco Colapinto, é mais incerto, já que ele não vem alcançando bons resultados.
Colapinto, que chegou à Alpine em janeiro como piloto reserva após competir em nove Grandes Prêmios com a Williams em 2024, assumiu em maio o carro do australiano Jack Doohan, dispensado por falta de resultados.
Após oito corridas com a Alpine, o argentino não obteve um único ponto com um carro que atualmente é o pior do grid. A Alpine ocupa a 10ª e última posição no Mundial de construtores, após já ter disputado 15 das 24 corridas.