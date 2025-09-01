Pelotenses são convocadas para a Seleção Brasileira de Padel

As pelotenses Gabriela Menna Barreto e Julia Giusti Gomes vão representar a Seleção Brasileira feminina no 6º Pan-Americano Absoluto de Padel. A competição acontece entre 22 e 26 de outubro, no Chile.
Número seis do ranking nacional, Gabriela, 35 anos, busca repetir o feito de 2023, quando foi campeã do 5º pan-americano. Em outubro do ano passado, ela e Julia estiveram na delegação brasileira que ficou em oitavo lugar no mundial da modalidade, disputado em Doha, no Catar.
Com apenas 15 anos, Julia é a número 1 do ranking sub-16 e a sétima no profissional. Apesar de ser estreante no Pan-Americano Absoluto, a atleta é tricampeã da competição nas categorias sub-14 e sub-16.
O bicampeonato na categoria sub-16 aconteceu no sábado (30), quando venceu o Paraguai na final por 6-0 e 6-2. Julia formou dupla com Ana Julia Acunha De Oliveira
Antes do Pan-Americano Absoluto, Julia ainda servirá o Brasil no Mundial de Menores, que será disputado na Espanha entre os dias 29 de setembro e 5 de outubro.
As atletas de Pelotas se juntam a outras seis jogadoras na equipe feminina: Cristina Cirne Lima, Alessandra de Barros, Fernanda Abarzua, Manuela Schuck, Raquel Piltcher e Luana Trautwein. O comando técnico é do também pelotense Fabrício Bareño.
Comandada pelo técnico Pablo Lima, a seleção masculina será composta por Lucas Cunha, Matheus Simonato, João Pedro Flores, Julio Julianoti, Diogo Corrêa Rodrigues, Theo Dos Santos, Thiago Gasparin dos Santos e Gabriel Almeida.
Retrospecto no último Pan-Americano
A seleção brasileira feminina é tricampeã do Pan-Americano Absoluto. Em 2023, a equipe venceu a 5ª edição do torneio, realizada em Caracas, na Venezuela.
A final foi decidida em três confrontos, com vitória do Brasil por 2 a 1 contra a Argentina. O jogo decisivo teve a dupla Fernanda Abarzua e Gabriela Menna Barreto vencendo as argentinas por 6-1 e 6-4.
No masculino, a equipe vem de uma campanha histórica, onde garantiu a medalha de prata após chegar na final diante da Argentina.
Como funciona a disputa no Pan-Americano Absoluto
O Pan-Americano Absoluto é disputado entre seleções nacionais e organizado em confrontos melhor de três dentro de uma mesma partida, onde cada um deles é disputado por uma dupla diferente. A seleção que vencer duas das três partidas avança ou conquista o título.
Delegação brasileira para o Pan-Americano Absoluto
Seleção feminina
- Cristina Cirne Lima
- Alessandra de Barros
- Fernanda Abarzua
- Gabriela Menna Barreto
- Manuela Schuck
- Raquel Piltcher
- Julia Giusti Gomes
- Luana Trautwein
Seleção masculina
- Lucas Cunha
- Matheus Simonato
- João Pedro Flores
- Julio Julianoti
- Diogo Corrêa Rodrigues
- Theo Dos Santos
- Thiago Gasparin dos Santos
- Gabriel Almeida
Comissão Técnica:
Técnico Seleção masculina: Pablo Lima
Técnico Seleção feminina: Fabrício Bareño
Delegado: Patric Leães
Fisioterapeuta: Felipe Nakagawa
Preparador físico: Matheus Pacheco